Hamilton faz melhor tempo e supera Verstappen nos treinos livres de sexta em Singapura

Na sexta feira(20) de treinos livres do Grande Prêmio de Singapura teve Lewis Hamilton fazendo a volta mais rápida, com o tempo de 1:38.773, superando Max Verstappen, que havia marcado o melhor tempo no TL1, por 184 décimos. Em um dia marcado por escapadas e incidentes, a Mercedes começa na frente nas ruas de Marina Bay.

Em terceiro lugar ficou Sebastian Vettel, 818 décimos atrás do primeiro tempo. Valteri Bottas, Alexander Albon, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg, Lando Norris e Pierre Gasly completaram o Top 10.

Incidentes em Singapura

O treino foi marcado pelo acidente de Valteri Bottas que escapou na curva 19 e foi de encontro ao muro. Outra equipe que teve trabalho, foi a Ferrari, um problema na caixa de câmbio de Charles Leclerc fez o piloto monegasco sair mais cedo. Para sorte dele, esse problema não acarretará em punição. Era um modelo já usado em outra corrida.

Quem não escapou da punição foi a Mercedes, após uma vistoria da FIA (Federação Internacional de Automobilismo), a equipe foi punida após encontrarem irregularidades no combustível de Lewis Hamilton que estava 12º graus centígrados abaixo da temperatura ambiente, no entanto só é permitido 10º abaixo. Uma temperatura mais fria pode ajudar no desempenho do carro. Esta situação acarretou em uma multa de cinco mil euros, equivalente a 23 mil reais para os cofres da escuderia.

A dramatic first session in Singapore 👀 Check out FP1 Highlights 🎥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/JExFYIGp0E — Formula 1 (@F1) September 20, 2019

Na noite, brilho inglês

Se no TL1, Max Verstappen fez a melhor volta, o segundo treino livre foi de total domínio de Lewis Hamilton. O piloto pentacampeão começou mais rápido nessa sessão logo de cara e foi o primeiro a baixar de 1'40, já superando logo de cara o tempo feito mais cedo pelo holandês.

Uma pequena pausa, após a batida do Alexander Albon no muro, para as equipes fazerem novos ajustes, e o tailandês quis mostrar que o acidente não iria o incomodar, baixando o tempo de Lewis. Mas não duraria por muito tempo, o piloto da Mercedes respondeu fazendo o tempo de 1:38.7, logo seguido de Max, que também baixou o tempo para a casa de 1'38.

Mais incidentes em Marina Bay

Após novo período de voltas rápidas, a encostada no muro feito por Lance Stroll e um incidente envolvendo Sérgio Perez e Kevin Magnussen esfriaram a sessão, que teria no último terço, dentro do período de testes em ritmo de corrida, uma rodada de Romain Grosjean para dá números finais ao trabalho de sexta.

Neste sábado (21), teremos o terceiro treino livre às 7h e a classificação começando às 10h.