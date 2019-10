Vettel faz melhor volta no TL2 e é o mais rápido do dia no México

No primeiro dia de trabalho no GP do México, a Ferrari aproveitou para reforçar o seu favoritismo. Através de Sebastian Vettel, que fez a volta mais rápida com 1:16.607. Em segundo ficou o carro "33", Max Verstappen fez 1:16.722, a um décimo do piloto alemão. Charles Leclerc fechou os três primeiros, com 1:17.072.

Em quinto na segunda sessão, Lewis Hamilton acabou tendo uma melhor volta ainda no primeiro treino com 1:17.327. O piloto britânico lidera o campeonato e poderá sair do circuito com o sexto título mundial.

Primeiro TL

O treino livre que deu inicio aos trabalhos no circuito Hermanos Rodríguez, teve um começo com pista úmida e os carros indo para a pista com pneus intermediários. Pneus que foram destaque na equipe Ferrari no decorrer da sessão, com a utilização de pneus médios para marcar tempo. Ainda sim, foi o bastante para Charles Leclerc marcar o segundo tempo, a frente de Max Verstappen e apenas 0.1 décimo atrás de Lewis Hamilton, que fez a melhor volta.

A volta de Hamilton foi após a bandeira vermelha, acionada após acidente de Lance Stroll, O piloto da Racing Point perdeu o controle do carro na entrada da curva 16 e foi de encontro ao muro, ainda sim, sem maiores danos ao carro, conseguiu levar para a garagem e participar do segundo treino livre.

Segundo TL

O Começo foi marcado por várias escapadas devido a baixa temperatura dos freios, consequência da altitude de 2.200 metros na capital mexicana. Em uma das escapadas, o choque foi inevitável, pior para Alexander Albon. O piloto perdeu a traseira do carro e foi de encontro no muro da curva sete, encerrando o treino mais cedo.

🚩 RED FLAG 🚩



Albon is in the wall at Turn 7 💥



He appears to be fine - same can't be said about his RB15 😬#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EBhsq5ce5W — Formula 1 (@F1) October 25, 2019

Após mais de 40 minutos de sessão, as equipes começaram a testar o carro com pneus macios e começaram a fazer voltas abaixo de 1:17, melhor para Sebastian Vettel que fez a melhor volta da sessão e do dia, colocando quatro décimos no companheiro de equipe e ficando um décimo na frente de Max Verstappen.

Sorrisos no México?

O GP do México pode terminar bastante animado para o piloto "44". O piloto britânico da Mercedes poderá sair do país com o sexto título da Fórmula 1, aproximando-se de Michael Schumacher, até hoje o maior campeão. Outro piloto que poderá ter motivos para sorrir é Verstappen. O piloto "33" venceu as últimas duas corridas no circuito e poderá igualar Jim Clark como maior vencedor deste GP.

Neste sábado (26), teremos o terceiro treino livre às 12h e a classificação começando às 15h. Vale lembrar que todo o fim de semana mexicano pode ser acompanhado aqui, na VAVEL Brasil.