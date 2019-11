Surfando no bom momento, Hamilton precisa de três pontos para ser hexacampeão

A vantagem é grande, o título está próximo, impossível não estar feliz com o momento. Esta é a vida do piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, em um grande momento da carreira, aonde se aproxima de mais um título da categoria. O britânico chega em Austin, capital do Texas, nos EUA, com a missão: conquistar ao menos três pontos para levantar o título.

Com um bom histórico no GP dos EUA, afinal Hamilton venceu seis vezes e é recordista desta etapa, o piloto da Mercedes necessita de apenas um nono lugar somado ao ponto de bonificação para se consagrar campeão mundial em 2019. A vantagem atualmente para seu concorrente, Valtteri Bottas, também piloto da equipe alemã, é de 74 pontos, necessitando terminar esta prova com 52 de vantagem para finalizar a disputa na terra do Tio Sam.

A disputa pelo título pode ser encerrada até mesmo sem Hamilton pontuar, contanto que Bottas não consiga vencer. Em 2018 por exemplo, a vitória ficou com a Ferrari de Kimi Raikkonen. Um resultado similar já favoreceria o britânico.

Vale lembrar que todo o fim de semana estadunidense pode ser acompanhado aqui, na VAVEL Brasil. O treino qualificatório será no sábado (02) às 18h e a corrida no domingo (03) às 16h10, horário de brasília.