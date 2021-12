De casa nova: Valtteri Bottas já faz testes na Alfa Romeo

Após a emocionante temporada da Fórmula 1 chegar ao fim em 2021, as equipes e os pilotos já se preparam para começar 2022 voando. Ainda em Abu Dhabi, Valtteri Bottas, que ficou em terceiro no campeonato, se despediu da Mercedes e iniciou os testes em seu novo time: Alfa Romeo.

No Circuito de Yas Marina, palco da decisão do Mundial que deu título ao holandês Max Verstappen, as montadoras começaram os testes com os pneus 18 polegadas — uma das mudanças da Fórmula 1 para o ano que vem.

Pra quem queria ver Valtteri Bottas de casa nova... Aí está o finlandês na Alfa Romeo. Os pilotos já testam os pneus 18 polegadas ainda em Abu Dhabi. pic.twitter.com/Cg1GxvlTXu — Leonardo José (@LeoJoseReporter) December 15, 2021

Em seu novo carro branco e vermelho, o finlandês já se começa o período de adaptação. Claramente não vai ser fácil para ele, já que deixa um dos melhores carros do gride para brigar no último pelotão da categoria.