FRECA: Dudu Barrichello abre etapa de Paul Ricard no top-10

O piloto brasileiro Dudu Barrichello começou a etapa de Paul Ricard da Fórmula Regional Europeia by Alpine – FRECA com um bom desempenho nesta sexta-feira (03). Ele foi um dos dez mais rápidos do primeiro dia de atividades de pista.

Foram realizadas duas sessões de treinos coletivos no traçado de 4.885 metros de extensão e 15 curvas da pista francesa. Pela manhã, com chuva, Dudu sofreu com o balanço da máquina e fechou com o décimo quinto lugar.

No período da tarde, com pista seca, Barrichello esteve presente o tempo todo entre os mais rápidos e fechou o dia com a 10ª melhor marca entre os 35 pilotos do grid.

"Hoje foi um dia muito bom, Paul Ricard é uma pista muito difícil. Acredito que uma das que eu mais tive dificuldades no ano passado. A preparação tem sido muito grande, andando no simulador e revendo os vídeos do ano passado."

"Treinamos em condições diferentes de pista, no TL1 foi com chuva e terminamos em P15 em uma jornada difícil, sofri muito com o balanço do carro. Já no segundo treino, no seco, fomos P10. O carro parecia melhor com pneu velho do que com pneu novo, mas já sentimos um desempenho melhor", comentou Dudu Barrichello.

Neste sábado acontece classificação e corrida 1, no domingo os pilotos novamente participam de classificação e disputam a segunda prova da etapa. As corridas serão transmitidas ao vivo pelo Youtube da categoria.