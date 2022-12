Fórmula E Unplugged ganha segunda temporada focada no último campeonato mundial

Nesta terça-feira (20) em Londres, no Reino Unido, a Fórmula E divulgou o lançamento da segunda temporada de sua série documental sobre os bastidores da categoria, Formula E Unplugged, a qual promete levar os espectadores mais perto dos pilotos e equipes do Campeonato Mundial ABB FIA Formula E do que nunca.

A segunda temporada da Fórmula E Unplugged se concentra nas personalidades do paddock da Fórmula E durante a 8ª temporada, disputada em 2022. É a maior temporada do campeonato até agora, com 16 corridas no coração de 10 cidades globais icônicas, incluindo Nova York, Jacarta, Londres, Cidade do México e Roma, e que viu um novo campeão mundial ser coroado no último fim de semana da temporada em Seul.

Vinte e dois pilotos de 11 equipes competem no primeiro esporte do mundo a combinar ação dramática de automobilismo com o desenvolvimento de tecnologia EV de ponta.

Os espectadores poderão assistir à segunda temporada por meio da rede de parceiros de transmissão da Fórmula E por meio de seus canais de TV linear e VOD digital. As estreias regionais estão programadas na Europa, Sudeste Asiático e Nova Zelândia a partir desta terça-feira. Outras estreias regionais ocorrerão no final de dezembro e janeiro. A série estará disponível nas plataformas digitais da Fórmula E a partir de março de 2023.

Diretor de mídia da Fórmula E, Aarti Dabas comentou sobre a importância do Fórmula E Unplugged para os pilotos, equipes e fãs da categoria:

“A segunda temporada da Fórmula E Unplugged é sobre dar aos pilotos a chance de tirar o capacete de corrida e revelar sua verdadeira personalidade, suas motivações e medos no que é a montanha-russa emocional do automobilismo mundial.”

“Esta geração de fãs de esportes quer ir além da ação esportiva e realmente entender as histórias das pessoas envolvidas. Também sabemos que esse formato de conteúdo é importante para nossos parceiros de transmissão para aumentar o interesse na Fórmula E e ajudar a atrair novos fãs para sua cobertura ao vivo.”

“Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros de transmissão internacional para dar a eles a oportunidade de distribuição exclusiva em seus respectivos territórios até o início de 2023, alinhados ao início de nossa nova temporada de corridas a partir de 14 de janeiro na Cidade do México. Em seguida, procuraremos expandir a distribuição por meio de nossas próprias plataformas digitais”, completou.

Um dos pilotos apresentados na segunda temporada, Dan Ticktum comentou sobre a série documental e a abordagem de seu ano de estreia na NIO 333 Racing Formula E Team, além de como lida com a reputação conquistada após incidentes em seu início de carreira.

“Meu personagem muitas vezes é mal interpretado, e eu definitivamente já fui retratado como um vilão anteriormente. Eu me abri um pouco mais como pessoa nesta série e acho que é importante para os pilotos e esportistas em geral serem eles mesmos e mostrarem com autenticidade quem realmente são.”

“A Fórmula E Unplugged apresenta uma imagem realista da vida dentro do paddock e ajuda os fãs a entenderem mais sobre o que nos motiva e de onde viemos. Posso ser bastante entusiasmado, mas acho que a natureza dos 'bastidores' do Unplugged mostrará que às vezes há muito mais coisas pelas quais os pilotos estão passando do que pode ser visto durante as corridas ou nas mídias sociais", completou Ticktum.

A 8ª temporada alcançou números recordes de transmissão para a Fórmula E, aumentando a audiência cumulativa em 20% ano a ano para 381 milhões, com audiência ao vivo em um recorde histórico de 216 milhões, um aumento de 10% em relação à temporada anterior. Atualizações no formato esportivo e aprimoramentos na apresentação da transmissão estavam por trás dos aumentos.