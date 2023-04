Virada Automobilística terá diversas atrações direcionadas as crianças

O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui será palco da primeira Virada Automobilística, evento com duração de 48 horas que será realizado entre os dias 12 e 14 de maio, começando ás 18h da sexta-feira, e terminando às 18h do domingo.

Com mais de 25 atrações gratuitas, o evento organizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube será uma ótima opção para um programa em família, com atividades disponíveis para todos os públicos durante 48 horas ininterruptas.

As crianças entre 2 a 5 anos terão a oportunidade de andar no Dino Park, onde os pequenos e pequenas se divertem encarando uma grande aventura com jipe elétrico. Outra opção para as crianças a partir de 3 anos é o Kartoon, que conta com carros elétricos e customizados por personagens animados, e que utilizam a pista infantil. Existe a opção do passeio com o carro customizado do Senninha, com limite até os 7 anos de idade.

Obviamente as crianças de 2 a 4 anos terão a disposição também o kart elétrico, onde vão poder dar os primeiros passos para se tornarem futuros pilotos, ganhando a oportunidade de ter a experiência do kartismo.

Para as crianças entre 7 e 12 anos, existe a possibilidade de guiarem um kart a combustão e participarem de corridas com total segurança. Outra opção que eles podem aproveitar até os 14 anos, é o Speed Drift, atração radical com triciclo elétrico, onde a criançada vai poder realizar manobras em uma pista infantil.

A criançada também terá a sua disposição atividades lúdicas em oficinas recreativas em um espaço reservado dentro das dependências do Speed Park, assim como também terão acesso a brinquedos eletrônicos, simuladores e a Arena Gamer E-Sports, um ambiente montado para campeonato de kart e corrida de carros online.

“A Virada Automobilística é um evento para toda a família e todas as crianças poderão se divertir gratuitamente. Todas as atrações serão monitoradas por profissionais preparados para proporcionar momentos inesquecíveis. Além de incentivar o automobilismo no estado de São Paulo, temos o objetivo, junto ao Governo do Estado de São Paulo, de mostrar que o esporte precisa inclusivo”, comentou Tamires Escudeiro Ferrari, diretora executiva do Speed Park.

Além das atividades descritas acima para as crianças, o público em geral terá outras atrações, como as corridas de kart rental, endurance rental e profissional, assim como também será realizado um Track Day de carros e motos.

O Speed Park também terá shows, dentro e fora das pistas, com atividades como Drift, Free Style com Jorge Negretti (dez vezes campeão brasileiro de motocross, além de diversos outros títulos) e Wheeling, com a presença do campeão mundial Jefferson Matheus. Exposição de carros e show de acrobacias aéreas também estão entre as atrações.

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba). O estacionamento e a entrada no kartódromo são gratuitos.