Corridas de kart amadoras e profissionais agitam Virada Automobilística

Os pilotos profissionais de kart dominaram a pista principal do Speed Park - Kartódromo Internacional de Birigui (SP) no último sábado (13), durante a primeira edição da Virada Automobilística, evento realizado pelo Governo do Estado de São Paulo em parceria com o Speed Motor Clube.

Aproximadamente 70 pilotos participaram das provas de kart profissional no Speed Park, que já foi palco de diversas etapas do Campeonato Brasileiro e de duas edições do Troféu Ayrton Senna de Kart.

A Virada Automobilística extraiu o máximo dos pilotos, com disputas desde cedo. E não é modo de dizer: a largada da Endurance da Virada ocorreu pouco depois da 1h da manhã. Aproximadamente 30 equipes participaram da prova, que além da resistência física exigiu uma estratégia perfeita dos competidores durante seis horas.

Mais oito categorias correram ao longo do dia, desde pilotos jovens que estão começando a carreira no kart, como pilotos experientes e campeões na modalidade, como é o caso de Alex Grigoletto, campeão brasileiro em 2018 e que participou do endurance e das baterias de sua classe no decorrer do sábado.

“Acredito que o intuito de um evento como este é criar a oportunidade para quem não tem acesso ao nosso esporte, um primeiro contato. Sabemos que o automobilismo é um esporte caro, elitizado, então todos os organizadores estão de parabéns pela iniciativa. Que esse projeto continue por muitos anos”, comentou Alex Grigoletto.

“Eu dormi apenas uma hora e meia, já que passamos a sexta-feira acertando os karts, e no início da madrugada já largamos para a prova de endurance, na qual até tivemos um bom momento quando chegamos a liderar, mas erramos na estratégia e terminamos em quarto.”

“No kart profissional eu corro na categoria Super Sênior. Larguei em segundo na primeira bateria e venci a prova. Na segunda bateria, liderei de ponta a ponta, e com isso, fiquei com o título da categoria na Virada Automobilística”, completou o campeão brasileiro de kart em 2018 e vencedor na F4 Sênior na primeira edição do Troféu Ayrton Senna de Kart.

Confira abaixo os resultados de todas as classes que correram neste sábado no Speed Park:

Cadete

1º Rodrigo Gulla

2º Davi Gracia

3º Enzo Marcelino

F4 Senior

1º Marcos Mariano

2º Thiago Miranda

3º Fabio Lima

2 Tempos

1º Tiago Kastner

2º Marco Rezek

3º Marcos Mariano

F4 Super Sênior

1º Alex Grigoletto

2º Gustavo Rey

3º Thiago Kastner

F4 Graduados

1º Gabriel Crepaldi

2º José Hugo Villaça

3º Giovane Crepaldi

F4 Junior

1º Henrique Gottems

2º Pedro Costa

3º Caio Cominotti

Pista liberada para o público

O intuito da Virada Automobilística é fomentar o esporte, e nada melhor do que dar acesso ao público de forma gratuita a experiência de pilotar pela primeira vez um kart, em dos principais palcos do kartismo brasileiro na atualidade.

Assim que terminou todas as provas dos pilotos profissionais, a pista principal foi liberada para o público que se cadastrou pelo app do Speed Park para ter acesso ao evento.

Com aproximadamente 1,3 quilômetros de pista, o local possibilita mais de 40 traçados diferentes, e área superior a 130 mil metros quadrados. O Speed Park – Kartódromo Internacional de Birigui fica rua Hagime Saita, 4.001, acesso pela Rodovia Marechal Rondon, km 524 (entre Birigui e Araçatuba).