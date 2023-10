Brasileiro de Baja: Bruno Varela vence Rally Rota SC e diminui diferença para o Lucas Moraes

Com duas especiais de 122,5km, o Rally Rota Santa Catarina 2023 foi disputado neste final de semana, valendo pela quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. Ao todo, na soma dos dois dias de corrida, foram percorridos 245km em um trajeto que mesclou diversos tipos de piso, incluindo as montanhas da região e a incidência de neblina e chuva. Na soma dos tempos, a vitória na classificação geral ficou com Bruno Varela, da equipe Varela Can-Am Monster Energy.

Com a missão de diminuir a diferença em relação ao líder Lucas Moraes (MEM Motorsports), Bruno Varela teve um bom fim de semana em Rio Rufino pilotando seu Can-Am Maverick X3. O vencedor fechou o Rally Rota SC com o tempo total de 3h40min38s860, abrindo 29 segundos de vantagem para Kaique Bentivoglio (Polaris One), que terminou em segundo lugar.

“Conseguimos diminuir a diferença na classificação, que era nossa meta. Neste domingo a especial foi bem dura, um pouco mais curta do que a do sábado, mas consegui a vitória e o nosso carro foi perfeito. Agora é se preparar para a próxima etapa”, detalhou Bruno.



O tricampeão mundial de rally Reinaldo Varela venceu as duas especiais do fim de semana na classe OverPro e, com isso, consolidou a liderança naquela divisão, tendo Marcus Cotton (Cotton Racing) no segundo lugar. O tempo total de Reinaldo no Rally Rota SC foi de 3h47min20s870, o que lhe garantiu o sétimo lugar na classificação geral da etapa pelo Brasileiro de Baja.

“Ganhamos na OverPro e fui sétimo no geral, num fim de semana muito bom para a equipe. Largamos muito cedo e foi uma prova muito rápida. Enfrentamos muita neblina e muito barro por conta da chuva, mas ainda assim conseguimos bons resultados e abri uma boa vantagem para o segundo colocado na minha categoria”, comentou o líder da UTV OverPro.

O terceiro piloto da Varela Can-Am Monster Energy também registrou um bom ritmo e garantiu presença o pódio, que nos rallies reúne os cinco primeiros colocados. Gabriel Varela encerrou a prova com o quarto melhor tempo da geral, cravando 3h42min29s090.

“Consegui impor um bom ritmo e terminei em terceiro na minha categoria, quarto no geral. Nos saímos bem nos trechos com presença de chuva e também não tivemos problemas nos trechos de pedra. Fizemos bons pontos e agora é partir para a próxima corrida. Parabenizo a equipe pela vitória na geral, muito importante para nós”, disse Gabriel.

A próxima etapa do Brasileiro de Baja será em Lençóis Paulista (SP) nos dias 21 e 22 de outubro.

Classificação final do Rally Rota Santa Catarina 2023 (Top-10):

1º Bruno Varela / Varela Can-Am Monster Energy – 3h41min17s860

2º Kaique Bentivoglio / Polaris One, a 29s770

3º Guilherme Machado Cysne / PEAK Motorsport, a 1min0s930

4º Gabriel Varela / Varela Can-Am Monster Energy, a 1min50s230

5º Pedro Mac Dowell/Daniel Spolidoro / Q.I. Tech, a 3min19s430

6º Tiago do Nascimento/Gunnar Dums / Bompack Racing, a 5min52s280

7º Reinaldo Varela / Varela Can-Am Monster Racing, a 6min42s010

8º Matheus Hort / Irmãos Hort, a 7min24s440

9º Leander Kasmirski / Kaiani, a 7min36s150

10º David Nilson Pereira / PETCOM, a 7min59s110