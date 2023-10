Botafogo e Goiás se enfrentam visando o reencontro com a vitória

Nesta segunda-feira (02), às 20h (horário de Brasília), Botafogo e Goiás medirão forças no Estádio Nilton Santos. O embate entre as equipes será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os cariocas querem voltar a vencer no campeonato nacional, o Fogão vem de uma sequência de três derrotas consecutivas. Mesmo com os maus resultados, os comandados de Bruno Lage estão na ponta da tabela com 51 pontos, a seis de distância do RB Bragantino, que vem logo atrás do Alvinegro.

Pelo outro lado, o Esmeraldino segue na luta contra o rebaixamento. Em caso de empate ou triunfo no Rio de Janeiro, o Verdão deixará o Z-4. Atualmente, os goianos abrem a zona da degola na 17ª colocação com 26 pontos somados. O Goiás não vive bom momento, o Alviverde não conquista uma única vitória pelo Brasileirão há cinco rodadas e não balança as redes há três.

O Verdão, levou a melhor no confronto pelo primeiro turno. Atuando em seus domínios, o Alviverde bateu o Glorioso por 2 a 1 com gols de Bruno Melo e Maguinho.

Bruno Lage sem dores de cabeça

O técnico português terá apenas um desfalque para a partida. O lateral-esquerdo Marçal terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e não estará à disposição do treinador botafoguense.

A lista de pendurados do Glorioso é longa, com sete atletas que estão com a "corda no pescoço". Philipe Sampaio, Janderson, Matías Segovia, Tchê Tchê, Diego Costa, Hugo e Janderson são os jogadores que se forem amarelados, desfalcarão o Fogão no próximo compromisso da equipe.

Provável escalação: Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Gabriel Pires) e Eduardo; Luís Henrique (Segovinha), Victor Sá e Tiquinho Soares;

Duas baixas para Armando Evangelista

Luís Oyama e Palacios são os desfalques pelo lado do Verdão. O voltante pertence ao Botafogo, por conta do vínculo com a equipe carioca, o camisa 55 não poderá estar em campo. O meia argentino cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Entretanto, o treinador lusitano conta com o retorno de Willian Olvieria e João Magno, ambos os atletas recuperaram-se de um resfriado, que tirou os dois jogadores do último duelo do Esmeraldino, contra o Flamengo.

A lista de pendurados dos goianos é extensa, com oito integrantes: Diego, Alesson, Matheus Babi, João Magno, Bruno Melo, Willian Oliveira, Bruno Santos e Morelli.

Provável escalação: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Morelli, Guzzo e Guilherme Marques; Allano, Anderson Oliveira e Matheus Babi.

Fique de olho no apito...

Confira o quadro de arbitragem para o duelo entre Alvinegro e Alviverde.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado - FIFA | SC

Árbitro Assistente 1: Guilherme Dias Camilo - FIFA | MG

Árbitro Assistente 2: Thiaggo Americano Labes - SC

Quarto Árbitro: Grazianni Maciel Rocha - RJ

Árbitro de Vídeo: Rafael Traci - FIFA | SC