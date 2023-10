AMG Cup Brasil: LuxeKing realiza ativações com influencers em Goiânia

Neste fim de semana foi realizada, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), a sétima etapa do AMG Cup Brasil, competição nacional com carros da montadora alemã Mercedes-Benz, e que contou com um espaço premium para a LuxeKing, um camarote com vista privilegiada da reta do circuito e praticamente todo o paddock.

Recém-chegada ao Brasil e sob bandeira do Grupo de Entretenimento Crown Europe, a LuxeKing é uma iniciativa do experiente fundador do grupo, Mr. C, com o comprometimento de ser uma plataforma de apostas esportivas internacional do segmento de lifestyle e luxo no país.

E como pontapé inicial, a LuxeKing optou pela AMG Cup Brasil, que exibiu as duas provas deste domingo ao vivo pelo BandSports. A marca da plataforma de apostas esportivas ficou exposta em pontos estratégico do circuito goiano, assim como também marcou presença nos carros dos pilotos Vitor Lombardi (Race Cup) , Rogério Detilio (AMG Cup C300) e JP Velard (Marcas e Pilotos).

No paddock, a LuxeKing contou com um camarote para aproximadamente 50 pessoas, o qual contou com a presença de diversos influencers locais, que tiveram a oportunidade de dar uma volta rápida pelo circuito goiano em um Mercedes AMG GT, que também estava estampado com o logo do novo site de apostas esportivas online.

Para o influenciador Ricardo Nóbrega, foi uma experiência imersiva e com a assinatura da LuxeKing, que conquistou seu espaço dentro do mercado de sites de apostas esportivas.

“Foi bastante imersiva e com muita velocidade, com uma proposta de exclusividade e premium que alinha tanto com a categoria, quanto com a proposta da LuxeKing em sua chegada ao Brasil. Gosto do nome da marca, e acredito que tem tudo para fazer jus ao nome e conseguir ocupar o posto de rei do seguimento aqui no país”, explicou Ricardo durante o evento.

Os organizadores da ativação da LuxeKing no Autódromo Internacional Ayrton Senna neste fim de semana de AMG Cup Brasil garantem que outros esportes e eventos premium estão no radar da marca para ações semelhantes nos próximos meses.

Fim de semana de velocidade em Goiânia

No sábado (28), ambos os Celtas da LuxeKing não conseguiram resultados expressivos na corrida 1, na segunda prova do dia marcaram presença no pódio. Vitor Lombardi venceu na Race Cup, enquanto JP Velard ficou em terceiro na classe de Turismo 1.4.

Já neste domingo (29), Rogério Detilio disputou as duas provas da AMG Cup na categoria C300, e conseguiu um oitavo e um sexto lugar. Um dos postulantes ao título da temporada na C300, Rogério correu pela primeira vez separado do irmão, Rodrigo, após ambos passarem o ano inteiro dividindo o volante do Mercedes-Benz.

A disputa familiar dos irmãos Detilio segue para a etapa final da AMG Cup Brasil, ainda com data a ser definida, e que provavelmente acontecerá no Autódromo de Interlagos. Independente de quem levantar o título, haverá festa. Mas ambos não querem abrir mão da conquista.

“Nós competimos em dupla até a etapa passada, e a partir desta corrida em Goiânia, passamos a correr separados. Éramos líderes do campeonato e aqui, passamos a disputar o título. É uma disputa difícil, não só pelo parentesco, mas por ter sido ele que me trouxe para o automobilismo. Ele é mais experiente que eu, comecei faz pouco tempo. Independente de quem ficar com o título, ficarei feliz. Mas óbvio, que quero ganhar se tiver a chance na última etapa”, comentou Rogério Detilio, que pilotou com a marca LuxeKing estampada no capô e também nas portas do C300.