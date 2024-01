A equipe Cavaleiro Sports revelou as cartas para a temporada 2024 da Stock Car, anunciando uma dupla de pilotos de peso: Nelsinho Piquet,, veterano com um extenso currículo vitorioso, e Gaetano Di Mauro, um dos talentos emergentes nas pistas. Juntos, eles trazem consigo quatro vitórias na categoria e a missão de conduzir a equipe a um ano tão triunfante quanto o desempenho excepcional na Fórmula 4 no ano passado, onde a Cavaleiro conquistou os títulos tanto entre os pilotos quanto nas escuderias.

Aos 38 anos, Nelsinho Piquet, com três vitórias acumuladas na Stock Car desde 2018, chega à equipe com um impressionante histórico. O primeiro campeão mundial da Fórmula E, Piquet ostenta sucessos em diversas categorias, incluindo Fórmula 1, Nascar, A1 Grand Prix, GP2, Lamborghini Trofeo, Global RallyCross, Indy Lights e as 24 Horas de Le Mans. Sua melhor temporada na Stock Car foi em 2020, finalizando em sétimo lugar.

Gaetano Di Mauro, por sua vez, é um jovem talento de 27 anos que se destacou no kart e conquistou o título do Império Endurance Brasil em 2023. O piloto, que assegurou sua primeira vitória na Stock Car no mesmo ano, conta com o apoio da marca Valda, da gigante farmacêutica Eurofarma, que se mantém fiel na sua transição para a Cavaleiro Sports.

A estreia da dupla está marcada para a prova de abertura da temporada em 3 de março, em Goiânia (GO). Beto Cavaleiro, chefe de equipe, expressou sua satisfação com a contratação dos pilotos, destacando a combinação de experiência e juventude, bem como a determinação de ambos na pista. Ele enfatizou a expectativa de lutar por vitórias e construir um futuro sólido para a equipe.

Nelsinho Piquet compartilhou sua animação em fazer parte da Cavaleiro Sports, destacando a proposta técnica e comercial convincente de Beto Cavaleiro. Comentou sobre a competitividade da Stock Car, reconhecendo os desafios, mas mostrando-se confiante em um ano interessante de desenvolvimento da equipe.

Gaetano Di Mauro expressou gratidão pela renovação do patrocínio e ressaltou a importância do passo rumo ao seu sonho de disputar o título da Stock Car. Agradeceu tanto ao patrocinador quanto a Beto Cavaleiro por abrirem as portas da equipe para a próxima temporada.

Com essa formação promissora, a Cavaleiro Sports prepara-se para uma temporada emocionante, buscando repetir e ampliar o sucesso alcançado na Fórmula 4 e consolidar seu lugar de destaque na Stock Car.