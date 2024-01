Fórmula E 2024: com novo nome, ERT mantém Sérgio Sette Câmara e Dan Ticktum para a décima temporada

Presente no grid da Fórmula E desde a primeira temporada, porém com diversos nomes durante este período, a ERT Formula E Team carrega um histórico de título e resultados indigestos, e agora, mira na consolidação de uma nova fase na Era GEN3.

Na temporada passada, ainda utilizando o nome de NIO 333 Racing, a equipe ousou ao formar uma das duplas mias jovens do grid, mas rápida o suficiente para surpreender as adversárias, com o britânico Dan Ticktum e o brasileiro Sérgio Sette Câmara.

Apesar do carro não ter um desempenho semelhante aos dos adversários, principalmente durante as corridas, ambos os pilotos conseguiram chegar em alguns playoffs nos treinos classificatórios, e beliscaram pontos importantes em alguns eprix, que tiraram a equipe da incomoda última posição no mundial.

Com um desempenho melhor do que os dos últimos anos, mas ainda aquém dos primeiros anos de Fórmula E, a equipe chega a décima temporada com um novo nome, mas com a mesma dupla talentosa. A expectativa é conseguir ir um pouco mais além, e quem sabe, conseguir o primeiro pódio da Era GEN3 (e de seus pilotos na categoria).

De campeões a decepção

No primeiro ano, quando ainda se chamava Team China Racing, a equipe conseguiu suas únicas duas vitórias na história da Fórmula E, ambas com o brasileiro Nelsinho Piquet, e que foram fundamentais para que o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 se tornasse o primeiro campeão da recém-criada categoria de carros elétricos.

Nelsinho Piquet seguiu no time por mais duas temporadas, mas não conseguiu repetir o sucesso do ano inaugural, já que a equipe não conseguiu entregar um carro competitivo. Muito pelo contrário: o time sofreu para pontuar e terminou a segunda temporada em último lugar entre as equipes.

Nos anos seguintes, a equipe passou a ser comandada por uma empresa britânica e adotou o nome de NIO, mas nem mesmo o novo investimento foi capaz de tirar a equipe chinesa da parte inferior da tabela de classificação.

Piloto de confiança da equipe, o britânico Oliver Turvey era visto como uma esperança de finalmente conseguir voltar os dias de glórias do primeiro ano. Mas, em nenhum momento a equipe teve êxito durante a Era GEN2, na qual sempre terminou no fundo do grid e nas últimas posições na tabela de classificação.

Esperança renovada na Era GEN3

Depois de fracassos, parece que o time chinês finalmente encontrou um caminho a seguir. Na primeira temporada da Era GEN3, o time marcou 42 pontos e terminou a frente de Mahindra e ABT Cupra.

O segredo para deixar o fundo do grid com certeza é a dupla de pilotos. De um lado, o britânico Dan Ticktum segue evoluindo e está pronto para buscar seu primeiro pódio na Fórmula E em seu terceiro ano no time.

Ao lado dele, o brasileiro Sérgio Sette Câmara vem para seu segundo ano na equipe, a quarta temporada completa na Fórmula E. No E-Prix de Hyderabad na temporada passada, o brasileiro ficou muito próximo de seu primeiro pódio na categoria, terminando a prova em quinto lugar.

A dupla de pilotos é promissora, com pilotos que conseguem entregar mais do que o carro é capaz. Ainda assim, é preciso entender que a ERT tem limitações, e sem a possibilidade de grandes atualizações entre a última e a atual temporada, tanto Ticktum quanto Sette Câmara ainda vão passar por alguns perrengues em busca do sonho de subir em um degrau do pódio.

Nome da equipe: ERT Formula E Team

Sede: Silverstone (Reino Unido)

Corridas disputadas: 115 eprix

Títulos de pilotos: 1 (na 1ª temporada com Nelsinho Piquet)

Vitórias: 2 (ambas com Nelsinho Piquet na 1ª temporada)

Pódios: 6

Poles: 2

Nome do Piloto: Sérgio Sette Câmara

País: Brasil

Número do carro: 3

Idade: 25 anos

Corridas disputadas: 51 eprix

Pontos totais na Fórmula E: 32 pontos

Nome do piloto: Dan Ticktum

País: Reino Unido

Número do carro: 33

Idade: 24 anos

Corridas disputadas: 32 eprix

Pontos totais na Fórmula E: 29 pontos

Voltas na liderança: 7 voltas