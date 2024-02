O carnaval será diferente para alguns pilotos. Além do soteropolitano Diogo Moscato, mais dois brasileiros estarão presentes nas disputas das corridas da NASCAR nos Estados Unidos. O pernambucano Beto Monteiro e o catarinense Fê Tozzo carimbaram seu passaporte para a temporada 2024 da maior marca americana de competições automobilísticas. Esse intercâmbio faz parte do programa de desenvolvimento de jovens pilotos da NASCAR Brasil.

Os brasileiros estarão presentes na programação da NASCAR Speed Week, que será realizada entre 09 e 17 de fevereiro, no autódromo de New Smyrna, e encerra com a disputa da maior corrida do campeonato, a Daytona 500, no autódromo de Daytona, na Flórida, no dia 18. Os três vão competir na categoria “Super Late Model”. Porém, no restante da temporada, Fê Tozzo cumprirá compromissos na NASCAR Pro-Trucks.

“Vai ser tudo novo para mim, mas iremos com o objetivo de adquirir o máximo de experiência possível. A expectativa é pegar mais experiência em ovais, para ficar mais preparado para oportunidades que possam surgir no futuro”, aponta Tozzo, que estreou na NASCAR Brasil no ano passado, terminando em quarto na tabela Overall pela classe PROAM.

Beto Monteiro tem uma expressiva carreira como piloto, com um vasto conhecimento em corridas nesse estilo e prova, como também nos próprios carros. Além de disputar, será presença constante nos padoques, dando assistência a Moscato e Tozzo. Ele também é um dos envolvidos e é o coordenador técnico do programa de intercâmbio.

“Nós vamos participar da ‘Super Late Model’ nesta abertura, mas como tem corrida toda a semana não vou correr na mesma categoria que ele para ficar de fora e ajudar na corrida”, explica. “Estou empolgado em voltar a ter contato com esse tipo de pista com oval e tudo mais e, ainda, ajudar a fortalecer a conexão da NASCAR Brasil no exterior, já que o objetivo é preparar pilotos para entrar e chegar nos Estados Unidos, para que futuramente estejam preparados para as mais diversas modalidades e possam compor as categorias principais da modalidade”, afirma.

A NASCAR Speed Week inclui uma série de programações e termina com a disputa do Daytona 500 (500 milhas de Daytona).

A NASCAR Brasil Sprint Race conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

Prorgramação:

Sexta, 09/02

Super Late Models

Pro Late Models

FL Modifieds

Sportsman

Bomber A

Sábado, 10/2

NASCAR Whelen Modified Tour 200Pro Late Models

FL Modifieds

Sportsman

Bomber A

Domingo , 11/02

Super Late Models

Pro Late Models

Florida Modifieds

E-Mods

602 Modifieds

Segunda-feira, 12/02

Super Late Models

Pro Late Models

Tour Modifieds

FL Modifieds

602 Modifieds

Terça-feira, 13/02

ASA STARS National Tour - Clyde Hart Memorial 200

Tour Modifieds

Quarta-feira, 14/02

Tour Modifieds - John Blewett III Memorial 76

Super Late Models

Pro Late Models

Florida Modifieds

602 Modifieds

Quinta-feira, 15/02

Super Late Models

Pro Late Models

Tour Modifieds

Sexta-feira, 16/02

Tour Modifieds - Richie Evans Memorial 100

Pro Late Models - Hart to Heart PLM 100

Super Stocks

Bomber B

Pro Trucks

Ground Pounder

Sábado, 17/02

Super Late Models - Orange Blossom 100

Florida Modifieds

Super Stocks

Pro Trucks

Bomber B

Mod Mini

Domingo , 18/02

Daytona 500.