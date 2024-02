A aguardada temporada 2024 da Stock Car Pro Series está prestes a iniciar, e traz consigo não apenas as emoções habituais das corridas de automobilismo, mas também uma série de mudanças significativas no formato da competição. Com o objetivo de oferecer aos fãs uma experiência ainda mais dinâmica e variada, a Vicar, promotora do campeonato, anunciou uma série de ajustes que prometem elevar o nível de competição e entretenimento para todos os envolvidos.

Novo formato de competição

A grande novidade desta temporada é a introdução de um novo formato de corrida, que divide o final de semana de competição em dois dias distintos. No sábado, os pilotos disputarão uma corrida sprint de 30 minutos, enquanto no domingo será realizada a corrida principal, com duração estendida para 50 minutos. Essa mudança não só oferece aos espectadores duas modalidades de corrida distintas, mas também amplia as estratégias disponíveis para as equipes e pilotos, tornando o espetáculo ainda mais cativante.

De acordo com Fernando Julianelli, CEO da Vicar, essa mudança visa proporcionar mais emoção e diversão tanto para os presentes no autódromo quanto para os telespectadores, garantindo um tempo de competição mais amplo e variado.

Mudanças no classificatório

Além das mudanças nas corridas, o formato do classificatório também passou por ajustes significativos. Agora dividido em três fases (Q1, Q2 e Q3), o processo de classificação apresenta uma dinâmica mais intensa e competitiva. Na fase inicial, dois grupos de 16 carros disputarão por vagas no Q2, onde apenas os dez melhores de cada grupo avançarão. Por fim, no Q3, os oito finalistas definirão o pole position. Essa nova estrutura promete adicionar ainda mais emoção e imprevisibilidade à definição do grid de largada.

Interação e estratégia

Outra mudança significativa é a adaptação do sistema Fan Push, que oferece uma potência extra aos pilotos em determinados momentos da corrida. Embora a quantidade de acionamentos por corrida seja mantida, os períodos de potência extra serão mais curtos, incentivando os pilotos a utilizá-la de forma estratégica e agressiva. Essa adaptação promete gerar batalhas mais intensas e aumentar o número de ultrapassagens, elevando o nível de emoção das corridas.

Pontuação e descartes

Com o intuito de promover maior equilíbrio entre os resultados obtidos nas duas corridas do final de semana, a Stock Car também implementou mudanças no sistema de pontuação. Agora, os 30 primeiros colocados de cada corrida serão pontuados, sendo que a corrida principal terá uma ponderação maior, refletindo sua importância dentro do campeonato. Além disso, o número de descartes de resultados ruins ao longo da temporada foi reduzido para apenas dois, em vez dos quatro permitidos anteriormente, incentivando uma maior consistência de desempenho ao longo do campeonato.

A temporada 2024 da Stock Car Pro Series contará com 12 eventos em rodada dupla, totalizando 24 corridas ao longo do ano.