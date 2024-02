Após confirmar a permanência do renomado piloto Cacá Bueno na última sexta-feira, a equipe KTF Sports surpreendeu novamente hoje ao revelar uma nova adição à sua escuderia: Zezinho Muggiati, campeão da temporada 2023 da Stock Series. O jovem paranaense, natural de Curitiba, traz consigo uma trajetória brilhante no automobilismo desde os primeiros passos na categoria de kart Mirim, em 2011, até a consagração como campeão da Stock Series no ano passado.

Com apenas 20 anos, Muggiati acumulou uma impressionante experiência nas pistas nacionais e internacionais, consolidando-se como uma das promessas mais brilhantes do automobilismo brasileiro. Sua jornada até o título da Stock Series em 2023 foi marcada por uma performance excepcional, conquistando sete vitórias, seis pole positions e 14 pódios ao longo do campeonato.

Em suas palavras, o jovem piloto expressa a realização de um sonho ao ingressar na Stock Car, destacando a importância deste passo em sua carreira. "Para mim está sendo a realização de um sonho chegar à Stock Car, uma categoria que eu sempre almejei desde o kart. Foi um caminho longo, muito difícil, mas me sinto realizado com apenas 20 anos chegando à principal categoria do automobilismo brasileiro", afirmou Muggiati.

A chegada de Muggiati à equipe KTF Sports é celebrada pelo gestor José Roberto Sabathe, que enaltece o talento e a motivação do novo integrante. "Estamos extremamente animados com a chegada de Zezinho Muggiati para a nossa equipe. Um piloto novo, muito talentoso, que conquistou o título da Stock Series no ano passado e que traz uma grande motivação para o nosso time", destacou Sabathe.

A temporada 2024 da Stock Pro Series promete ser eletrizante, com a estreia de Muggiati e a continuidade da lendária carreira de Cacá Bueno. O calendário prevê 12 eventos ao longo do ano, com a abertura marcada para o dia 03 de março no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, e encerramento em Interlagos no dia 15 de dezembro. Com a presença de talentos emergentes e veteranos consagrados, a competição promete momentos de pura emoção e adrenalina nas pistas brasileiras.