Neste fim de semana terá início a 13ª temporada da SuperBike Brasil, principal competição nacional de motovelocidade, com a primeira etapa acontecendo no domingo, três de março, no Autódromo de Interlagos. Após duas temporadas ausente do grid da categoria, Eric Granado está de volta a uma edição da competição, novamente à frente da equipe Honda.

Eric é o maior campeão da história da SuperBike Brasil, com quatro títulos nacionais conquistados entre 2017 e 2020, em uma trajetória que rendeu momentos espetaculares em disputas contra adversários como Alexandre Barros e Diego Faustino, sempre pilotando uma Honda. Para este retorno à SuperBike Brasil, Eric Granado pilotará uma moto modelo CBR1000R Fireblade.



Granado e a Honda – “Estou super animado, super empolgado para esse novo projeto junto com a Honda no SuperBike Brasil. Corro com a Honda desde 2015 e tivemos vários anos de muito sucesso juntos, dentro e fora do Brasil. Corremos lá fora nos últimos três anos, no Campeonato Espanhol e o Mundial de Superbike com a Honda CBR1000R Fireblade, que é a moto que eu vou usar nesta temporada aqui no Brasil. Então é um equipamento com o qual tenho bastante familiaridade”, explicou Eric Granado.

Ao todo serão dez etapas na temporada 2024 da SuperBike Brasil, com sete delas realizadas no Autódromo de Interlagos – uma medida que visa minimizar os custos para equipes e pilotos. Os autódromos de Cascavel e Londrina, no Estado do Paraná, e o Autódromo de Goiânia também receberão uma etapa cada.

“Faz muitos anos que eu não ando em Interlagos, então vai ser também um aprendizado de certa forma para mim, nessa pista que acho espetacular e que me trouxe tantas alegrias. Estou ansioso e com a expectativa alta para este primeiro fim de semana de volta à SuperBike e a Interlagos”, revelou Granado.

Eric Granado, que compete no Mundial de MotoE com apoio de Suhai Seguradora, Alpinestars, Shark Helmets, Oakley, Pneustore, Frota Assessoria Empresarial, Instituto Marazul, Camargo Alfaiataria, HoloStore, Zero Racing Design, EG51 Store e Edge Lifesports.



Campeões da SuperBike Brasil

2010 – Murilo Colatreli

2011 – Danilo Andric

2012 – Diego Faustino

2013 – Maico Teixeira

2014 – Maico Teixeira

2015 – Diego Faustino

2016 – Diego Faustino

2017 – Eric Granado

2018 – Eric Granado

2019 – Eric Granado

2020 – Eric Granado

2021 – Pedro Sampaio

2022 – Pedro Sampaio

2023 – Maxi Gerardo



Calendário da SuperBike Brasil 2024

1ª etapa – 03 de março – Autódromo de Interlagos (SP)

2ª etapa – 07 de abril – Autódromo de Interlagos (SP)

3ª etapa – 19 de maio – Autódromo de Interlagos (SP)

4ª etapa – 16 de junho – Autódromo de Interlagos (SP)

5ª etapa – 28 de julho – Autódromo de Interlagos (SP)

6ª etapa – 18 de agosto – Autódromo de Interlagos (SP)

7ª etapa – 15 de setembro – Autódromo de Cascavel (PR)

8ª etapa – 06 de outubro – Autódromo Internacional de Goiânia (GO)

9ª etapa – 27 de outubro – Autódromo de Londrina (PR)

10ª etapa – 24 de novembro – Autódromo de Interlagos (SP)