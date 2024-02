Em duelo válido pela 25a rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao venceu o Girona por 3 a 2, no estádio San Mamés, em grande jogo. Com a vitória o Bilbao se firma ainda mais na quinta posição da tabela e conquista mais confiança para a reta final da competição. Enquanto o Girona, com a derrota, viu seu rival Real Madrid, se distanciar na ponta da tabela, abrindo seis pontos de diferença.

Bilbao dominante na primeira etapa

A partida nem tinha começado direito e o Bilbao já surpreendia a equipe do Girona. Com apenas um minuto, Berenguer dominou na entrada da área, limpou a marcação e acertou chute forte no canto para inaugurar o marcador. Atrás no placar, o Girona até teve mais a posse no restante do primeiro tempo, mas pouco conseguiu criar na etapa inicial. O Bilbao foi para o vestiário com a vantagem de 1 a 0.

Quatro gols nos 45 minutos finais

O empate do Girona veio ainda no início do segundo tempo e surgiu dos pés de Tsygankov, aos 4 minutos da etapa complementar. O ponta direita contou com assistência de Iván Martín para deixar tudo igual no confronto. A felicidade dos visitantes não durou muito tempo e, aos 11 minutos, Berenguer apareceu novamente para colocar o Bilbao na liderança do placar.

Quatro minutos depois, aos 15, Iñaki Williams fez o terceiro do Athletic Bilbao. O atacante ganhou disputa contra os zagueiros do Girona e bateu de perna direita. A bola tocou na trave e morreu no fundo das redes. A partir daí o time da casa buscava segurar o resultado, decisão um pouco perigosa, já que o Girona chegou ao segundo gol, aos 30 minutos, com o zagueiro Eric García, 3 a 2.

Na reta final do duelo, o Athletic recuou e deu espaço para o time da Catalunha buscar o empate. Contudo, a equipe comandada por Michel desperdiçou boas oportunidades e não teve forças para buscar a reação.

Como fica?

Com a vitória, o Bilbao se firma na quinta colocação da competição e abre nove pontos para o sexto colocado. Enquanto o Girona, com a derrota, viu o Real Madrid abrir seis pontos na liderança. O time de Míchel não vence há três jogos.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Athletic Bilbao visita o Real Betis, no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, no domingo (25), às 12h15 (de Brasília). Enquanto o Girona recebe o Rayo Vallecano, na segunda-feira (26), às 17h.