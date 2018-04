Com Caio Henrique, ex-Atlético de Madrid, e outros, Paraná fecha pacote de reforços

Prestes a estrear no Brasileirão, o Paraná Clube acertou um pacotão de reforços para o torneio. O principal atleta desta lista, e que chega para ser referência técnica dos paranaenses, é o meia Caio Henrique. O jogador de 20 anos foi revelado pelo Santos, que, por sinal, tentava o seu retorno, mas assustou-se com os valores pedidos.

Cria do Santos, o jovem atuou nas categorias de base do clube entre 2008 e 2016. Com o contrato perto do fim, foi contratado pelo Atleti em fevereiro de 2016, por R$ 1,3 milhão. Atuou na maioria das vezes pelo time B dos colchoneros, recebendo apenas uma chance na equipe principal: titular no dia 30/11/16, na goleada por 6 a 0 sobre o Deportivo Guijuelo, pela Copa do Rei.

O Tricolor da Vila deve confirmar também nos próximos dias a contratação do zagueiro Cleber Reis (27), que pertence ao Santos. O jogador atuou no Coritiba durante a campanha da Série A no ano passado - quando foram rebaixados. Atualmente não faz partes dos planos da equipe paulista para a atual temporada.

Outro zagueiro que está rumando ao Paraná é Jesiel (24), que pertence ao Atlético Mineiro, mas atuou pelo Mirassol no Paulistão deste ano. Ele não firmou-se no time titular e foi reserva do ex-são-paulino Edson Silva na maior parte da competição.

Fechando o pacote, temos três atacantes: Raphael Alemão (21), que atuou no Foz durante o Paranaense; Léo Itaperuna (28), ex-São Bento; e o já rodado Silvinho (27), da Ponte Preta.