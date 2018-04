Projeto Camisa 12: Desejado por diretoria, Carlinhos Paraíba chega ao Recife para acertar retorno ao Santa Cruz

Com 54% da meta atingida e mais R$ 161 mil doado pela torcida por meio do Projeto Camisa 12, as negociações com o meia Carlinhos Paraíba estão adiantas e o jogador já está em Recife. Com atraso no voo, o atleta desembarcou no Aeroporto Internacional dos Guararapes na tarde desta terça-feira (3), ao lado do seu empresário, Júlio Fressato.

Com a arrecadação ainda em andamento, a diretoria aguarda bater a meta proposta, para assim, confirmar o retorno de Carlinhos. Em sua chegada, Paraíba foi bastante tietado pelos torcedores presentes no saguão do Aeroporto e adiantou que as negociações estão adiantadas. “Falta pouco! Conversamos por telefone, agora vamos conversar pessoalmente, se der certo, o projeto seguir, a gente vai fechar e vamos fazer a alegria dessa torcida”, comentou o atleta.

Com passagens pelo Arruda em 2007, Carlinhos Paraíba relembrou a época em que vestiu a camisa do Santa Cruz e revelou o desejo de voltar ao Tricolor. “Desde à época em que sai daqui, sempre tive o sonho em voltar aqui no Santa Cruz e eu espero que esse projeto dê certo. Tô vindo aqui para conversar com a diretoria e confiando que vai dar certo”, afirmou.

Questionado sobre a sua forma física, Paraíba diz estar em um bom momento e espera ajudar o Santa Cruz no restante da temporada. “Tô voltando num momento bom da minha carreira e espero que eu possa contribuir da melhor forma possível”, concluiu.