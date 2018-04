Como esperança para o setor ofensivo, Santa Cruz contrata  atacante Robert

Na noite da última terça-feira (4), a contratação do atacante Robert, de 37 anos, foi anunciada pelo corujão coral do Santa cruz, nas redes sociais do clube. O atacante vem do Osasco Audax/SP, que disputou a Série A2 do Campeonato Paulista 2018. Natural de Candeias, na Bahia, o jogador tem um extenso currículo de clubes pelo qual passou, desde clubes da Europa como PSV e Spartak Moscou como também em clubes brasileiros como: Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba, clube no qual foi revelado para o futebol.

O veterano centroavante possui títulos na Holanda e além disso levantou troféus pelo Coxa, Vitória e Sampaio Correa. Com experiência e faro de Gol, o atacante de 37 anos vem para reforçar o tricolor na disputa da Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro da Série C. A disputa pela titularidade vai ser forte na equipe de Junior Rocha, que conta no setor de ataque com: Augusto, Fabinho Alves, Robinho e Jonathan Bryan.

Após o anúncio no começo do semestre, da aposentadoria do atacante Grafite, a composição da equipe para ter um elenco forte para participar dos campeonatos disputados foi feita, mas acabou deixando a desejar durante as partidas. Somando apenas 20 gols dentro dos três torneios disputados nesses primeiros meses de 2018. Visando o campeonato da Série C, a diretoria coral apostou num atacante experiente e já rodado no futebol brasileiro.

O jogador é a possível esperança de balançar as redes pela equipe tricolor e preencher a lacuna de experiência e faro de gol deixada no começo do ano por Grafite.