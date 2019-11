Em dia chuvoso, Eugenie Bouchard vence algoz de Serena Williams

Eugenie Bouchard, atual 13 do mundo, derrotou na manhã desta segunda-feira (30), a francesa Alize Cornet em sets diretos, por 7/6 e 7/5 em menos de 1h50m de jogo. Com o teto da quadra principal fechado, Bouchard abusou do seu jogo agressivo e, com uma quantidade equilibrada de erros não forçados e winners, venceu a atual 24 do mundo, que venceu na rodada anterior a melhor do mundo, Serena Williams.

No primeiro set, apesar das duas jogadoras oferecerem chances de quebra, nenhuma perdeu o seu saque durante a primeira hora de jogo. No tie-break, o jogo continuou equilibrado no início, até que Cornet perdeu dois pontos seguidos, deixando sua adversária abrir 4-1. Apesar disso, Bouchard não conseguiu aproveitar a vantagem e também perdeu dois pontos seguidos, deixando o jogo em 4-3.

O diferencial foi quando a francesa sacava em 5-6, com set point ao favor de Bouchard. Cornet errou o primeiro saque e foi pressionada com uma boa devolução de Bouchard, que forçou a adversária a errar a bola na rede, assim fechando o set em 7/6 (7-5).

Já durante o segundo set, Cornet conseguiu uma quebra e abriu 4/2 diante da canadense. Ao sacar para o set em 5/4, a francesa viu a adversária abrir 0-30, revertendo o placar para 30-30. Contudo, Bouchard venceu o ponto e teve a chance de quebra em 30-40, salvo com um bom saque da francesa.

Logo dois pontos depois, a francesa não sucumbiu ao jogo agressivo da canadense e foi quebrada. Cornet não conseguiu mais focar-se no jogo e foi quebrada enquanto sacava em 5/6. Com uma única chance, Bouchard fechou o jogo em 7/6 e 7/5 em uma hora e 46 minutos de jogo. A canadense agora espera a vencedora do jogo entre Angelique Kerber e Maria Sharapova.

Confira os outros resultados do dia na WTA:

Shvedova def. Keys – 7/6, 6/6 ret.

Safarova def. Smitkova – 6/0, 6/2

Zahlacova-Strycova def. C. Wozniacki – 6/2, 7/5

Lisicki def. Ivanovic – 6/4, 4/6 e 6/1

Kvitova def. Peng – 6/3, 6/2

Makarova def. Radwanska – 6/3, 6/0