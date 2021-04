Serena supera Sabalenka e vai às quartas do Australian Open

Uma digna batalha aconteceu na Rod Laver Arena entre a americana #11 Serena Williams e a bielorrussa #7 Aryna Sabalenka. Após 2h09 minutos de jogo, Serena conseguiu bater a adversária por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/4, e avançou às quartas de final do Australian Open pela 13ª vez em sua carreira. O confronto na madrugada deste domingo (14) foi o primeiro entre as tenistas.

O primeiro set foi de puro equilíbrio entre as duas jogadoras, com poucos erros não forçados e 18 winners no total. Tamanha solidez ocasionou apenas uma quebra de serviço e foi a favor de Serena Williams, justamente no décimo game, onde pôde fechar a parcial em 6/4. Williams conseguiu cinco aces e 76% de aproveitamento dos pontos em seu primeiro serviço.

No segundo set, Sabalenka voltou a mil por hora e conseguiu neutralizar a adversária, aproveitando os erros não-forçados vindos do outro lado e apostando firme em sua principal caraterística dentro de quadra: a agressividade nos golpes. Com 11 winners e três quebras de serviços forçadas, a bielorrussa conseguiu empatar o jogo ao vencer o set por 6/2.

No último e derradeiro set, mais equilíbrio e um roteiro parecido com o que já havia ocorrido na primeira parcial. No quarto game, Serena conseguiu quebrar o serviço de Sabalenka e abriu vantagem por 3/1, a perdendo no sétimo game.

Mesmo voltando ao jogo de vez, Sabalenka não conseguiu desviar do jogo de Williams e a ansiedade bateu, fazendo com que a jogadora do leste europeu sucumbisse no décimo game novamente, quando sacava para empatar o jogo. Serena fechou a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.

Com a vitória, Serena Williams enfrenta a #2 Simona Halep, que bateu de virada a #17 Iga Swiatek. Serena lidera o confronto direto com nove vitórias em 11 confrontos contra a romena.