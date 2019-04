Ferrer estreia com vitória tranquila diante do alemão Peter Gojowczyk

O espanhol David Ferrer, oitavo cabeça de chave do Australian Open, venceu o alemão Peter Gojowczyk com facilidade na madrugada desta terça-feira (19). Favorito, Ferrer não encontrou dificuldades para fechar a partida em sets diretos, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-2. Na próxima rodada o espanhol irá enfrentar o anfitrião Lleyton Hewitt, que disputa seu último torneio como profissional.

Apesar do placar tranquilo, a partida começou a favor do alemão. Gojowczyk conseguiu uma quebra logo no início e abriu 2/0 no placar. Mas Peter não soube administrar a vantagem e com tranquilidade, Ferrer venceu os quatro games seguintes. Após salvar alguns break points, o espanhol confirmou seu serviço e fechou a primeira parcial em 6/4.

No segundo set o espanhol de 33 anos se mostrou mais seguro nas trocas de bola, aproveitando mais e melhor as bolas em seu forehand do que com o backhand. Apesar de conseguir apenas 17 winners na partida, Ferrer cometeu 26 erros não forçados, contrário de Gojowczyk que terminou a partida com 52. Com uma quebra, Ferrer fechou a segunda parcial também em 6/4.

Sem sofrer qualquer pressão do adversário, Ferrer dominou a última parcial sem permitir qualquer reação de Gojowczyk. Conseguiu duas quebras e não encontrou dificuldades para confirmar seu serviço e fechar o terceiro set em 6/2, garantindo uma vitória tranquila por 3-0, que o garante a passagem para a próxima fase.

Agora David Ferrer terá pela frente o australiano Lleyton Hewitt, que venceu James Duckworth com parciais de 7/6 (7-5), 6/2 e 6/4 em 2h23 de partida na Rod Laver Arena. Embora a diferença de idade seja pequena, já que o espanhol é apenas um ano mais novo que Hewitt, ocorreram apenas três encontros entre eles, sempre em Grand Slam. O espanhol venceu no US Open-2012 e Roland Garros-2008, enquanto o australiano levou a melhor em Wimbledon-2006.

.