Guia VAVEL do Rio Open 2016

Vai começar o maior torneio de tênis da América do Sul! Entre os dias 15 a 21 de fevereiro, a Cidade Maravilhosa recebe a terceira edição do Rio Open, realizado no Jóquei Clube Brasileiro, na Gávea! E a VAVEL Brasil, que fará cobertura in loco nas quadras de saibro do complexo, preparou este guia para informar detalhes do evento.

Rio Open 2016 terá a chave mais forte de sua história

A edição 2016 do Rio Open terá a chave mais forte de sua história. Serão quatro tenistas presentes no Top-11 do ranking da ATP: Rafael Nadal (#5), David Ferrer (#6), Jo-Wilfried Tsonga (#9) e John Isner (#11). Entre os brasileiros, Thomaz Bellucci (#30) será o cabeça de chave número 8, enquanto João Souza (#166), o Feijão, recebeu convite direto da organização para participação.

Já a chave feminina vive o oposto. Com a desistência de Eugenie Bouchard, o favoristimo cai no colo de Teliana Pereira, cabeça número 1. Nas duplas, destaques para os atuais campeões de Roland Garros Marcelo Melo e do Australian Open Bruno Soares. O torneio vale 500 pontos para o vencedor e, assim, configura-se como maior em relevância da América do Sul, na frente dos ATP's 250 de Buenos Aires, Quito e o Brasil Open, em São Paulo.

Clique na foto e saiba mais sobre os participantes:

Confira os especiais da VAVEL para o Rio Open 2016

+ Com quatro Top-11, chave do Rio Open 2016 é a mais forte da história

+ Sem Bouchard, Teliana Pereira é destaque de uma esvaziada chave feminina

+ Brasil no Rio Open 2016: conheça os representantes da chave masculina

+ Brasil no Rio Open 2016: conheça as representantes da chave feminina

+ Rio de Janeiro: o ATP 500 como preparação para a Olimpíada

+ Conheça o Jóquei Clube Brasileiro, a casa do Rio Open 2016

+ Nadal x Ferrer: chegou a hora de reeditar a final de Roland Garros?

+ Tsonga e Isner: como os novatos chegam para somar ao Rio Open 2016?

+ Dolgopolov e Fognini: os carrascos de 2014 e 2015 retornam ao Rio de Janeiro

+ Feijão é capaz de repetir a campanha do Rio Open 2015?

+ Orlandinho: o alvorecer da nova geração do tênis brasileiro está no Rio Open

Relembre partidas históricas das edições do Rio Open

+ Rio Open 2014: Rafael Nadal vs. Pablo Andújar (SF)

+ Rio Open 2014: David Ferrer vs. Alexander Dolgopolov (SF)

+ Rio Open 2014: Thomaz Bellucci vs. David Ferrer (QF)

+ Rio Open 2015: Rafael Nadal vs. Fábio Fognini (SF)

+ Rio Open 2015: Bia Maia vs. Sara Errani (QF)

+ Rio Open 2015: João Souza Feijão vs. Blaz Rola (2R)

Aberto do Rio de Janeiro de tênis

Nome: Rio Open Presented by Claro

Categoria: ATP 500

Local: Rio de Janeiro, Brasil

Data: 15.02.2016 à 21.02.2016

Chaveamento: SGL 32, DBL 16

Piso: Saibro

Site oficial: http://www.rioopen.com/