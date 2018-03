Juan Martin Del Potro x John Isner AO VIVO online pela semifinal do Masters 1000 de Miami 2018

O argentino e o norte-americano já se enfrentaram 10 vezes no circuito profissional. Del Potro leva ligeira vantagem com seis vitórias.

Del Potro e Isner duelam por uma inédita vaga na final do Masters 1000 de Miami. Nenhum dos dois nunca chegou tão longe no torneio.

No outro lado da chave, o alemão Alexander Zverev - quinto colocado no ranking mundial - enfrenta o espanhol Pablo Carreno Busta - 12º do mundo. Sascha vem de vitória sobre o croata Borna Coric, atual número 36 do ranking, por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/4, em rápida 1 hora 23 minutos em quadra.

Com a boa campanha nesta semana, Isner ganhou sete posições no ranking da ATP. Dessa forma, retornará ao top 10 na próxima atualização, com 2485 pontos.

Foto: Jeff Gross/ Getty Images

"Eu joguei muito bem durante esse jogo, estou progredindo a cada jogo, é um bom sinal para a sequência, as condições estão perfeitas para mim", explicou Isner após a vitória.

Já o norte-americano John Isner, 17° do mundo, derrotou nas quartas o sul-coreano Hyeon Chung por dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4.

Foto: Harry How/ Getty Images

Juan Martin Del Potro, sexto do mundo, conseguiu assegurar sua vaga na semifinal do torneio após vencer o canadense Milos Raonic, 25° do ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7-1) e 7/6 (7-3).

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre o argentino Juan Martin Del Potro e o norte-americano John Isner. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!