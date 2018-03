Isner atropela Chung, retorna ao top 10 e vai à semifinal em Miami

Nesta quarta-feira (28), tiveram início as quartas de final do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Um dos tenistas mais promissores da nova geração, o sul-coreano Hyeon Chung enfrentou o norte-americano John Isner – 17º do mundo.

Depois de uma hora e nove minutos, o norte-americano venceu pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na semifinal, Isner espera o vencedor do confronto entre o argentino Juan Martin del Potro – cabeça de chave número cinco e campeão do Masters 1000 de Indian Wells – e o canadense Milos Raonic – ex-top 3 mundial.

Com a boa campanha nesta semana, Isner ganhou sete posições no ranking da ATP. Dessa forma, retornará ao top 10 na próxima atualização, com 2485 pontos.

O tenista da Coreia do Sul segue em ascensão no circuito mundial. Depois da semifinal no Australian Open, Hyeon parou nas quartas em Indian Wells, perdendo para o suíço Roger Federer. Com os pontos conquistados nesta semana, já garantiu sua estreia dentro do top 20 mundial na próxima segunda-feira (02).

Resumo da partida

Desde os games iniciais, Chung mostrou que teria problemas com seu serviço. Já seu adversário vinha confiante e não dava chances ao devolvedor. Cometendo muitos erros, o sul-coreano não conseguia entrar no jogo. Aproveitando, Isner conseguiu duas quebras para fechar a primeira parcial rapidamente por 6/1.

O segundo set foi mais equilibrado, com Hyeon mais sólido no fundo de quadra. Porém, no quinto game acabou cometendo três dupla-faltas e cedendo a quebra. Mantendo a vantagem no placar, Isner venceu por 6/4.

Isner vinha de grande vitória em cima do croata Marin Cilic – cabeça de chave número dois do torneio – por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/3, em uma hora e 28 minutos. Já Chung derrotou o português João Sousa – algoz do belga David Goffin.

+ Isner elimina Cilic nas oitavas de final em Miami

O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.