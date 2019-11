Novak Djokovic bate Kei Nishikori e encara Nadal nas semis em Roma

Novak Djokovic, finalista do Masters 1000 de Roma em 2017, está de volta à uma semifinal. Em jogo de 2h21 minutos de duração, o sérvio conquistou nesta sexta-feira (18), sua décima-segunda vitória consecutiva em cima do japonês Kei Nishikori e a décima do ano, por 2 sets a um, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/3.

Com este resultado, Djoko chega à sua primeira semifinal em 2018, após se recuperar de uma lesão no cotovelo direito em janeiro. A última semi foi disputada em junho do ano passado no ATP 250 de Nature Valley.

O próximo adversário é ninguém mais, ninguém menos que o número um da chave, Rafael Nadal, neste sábado (19), ás 10h, na quadra central do Foro Itálico. Contra o espanhol, o tenista tem a vantagem de 26 vitórias em 50 confrontos. Djokovic foi responsável por 19% das 36 derrotas de Nadal jogando em seu piso favorito, o saibro.

Novak Djokovic consola Kei Nishikori após vencer por 2-6 6-1, 6-3, nas quartas do Masters 1000 de Roma (Foto: Giampiero Sposito/Action Plus via Getty Images)

O primeiro set começou com um domínio de Nishikori em cima do sérvio, que quebrou o saque duas vezes e venceu a parcial por 6/2. Tudo indicava que o mundo não veria Djokovic às semifinais, mas não foi isso que aconteceu.

Djokovic, que obteve 72% de pontos de primeiros serviços ganhos, 33 de 46, salvou também 83% dos breakpoints que enfrentou. Passou a reexibir sua grande volta quebrando dois saques do japonês, que apresentava sinais de cansaço logo no segundo set, vencido pelo sérvio por 6/2.

O confronto foi para o terceiro set, e neste toda a plateia que esteve presente viu nove games e uma quebra de Djoko, que fechou a partida por 6/3 e selou sua vaga às semifinais.