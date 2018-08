Wawrinka vira contra Fucsovics e enfrenta Nadal nas oitavas do Masters 1000 de Toronto

Após perder o primeiro set por 6/1, o suíço Stan Wawrinka conseguiu virar a partida contra o húngaro #51 Marton Fucsovics com dois tie breaks e se garantiu nas oitavas de final do Masters 1000 de Toronto. O suíço salvou quatro match points durante a partida, fechando em 1/6, 7/6(2) e 7/6(10), em 2h46.

Fucsovics começou a partida com percentuais superiores de pontos vencidos com o primeiro e segundo serviços. Seu saque foi ameaçado apenas uma vez enquanto precisou de apenas duas quebras, uma no segundo game e uma no sexto, e somente 28 minutos para vencer a primeira série por 6/1.

Mais firme no segundo set, Wawrinka chegou a abrir 3/0, mas o húngaro conseguiu devolver a quebra e empatou em 3/3. A série seguiu equilibrada e foi resolvida apenas no tie break. A constância dos dois tenistas foi tamanha que até chegar no game decisivo, ambos tenistas haviam vencido a mesma quantidade de pontos: 36. No tie break, o suíço cresceu e, após vencer cinco pontos seguidos, ganhou por 7-2, fechando a parcial em 59 minutos e empatando a partida em um set a um.

Fucsovics abriu a vantagem de 3/0 no terceiro set, mas viu seu adversário empatar e, sem mais nenhuma quebra durante a última série, o jogo foi resolvido apenas no tie break. Em um game decisivo em que ambos jogadores oscilaram bastante, Stan salvou quatro match points para fazer 12-10 e liquidar a partida em dois sets a um em 2h46. Os dois tenistas venceram a mesma quantidade de pontos nesta parcial: 48 para cada.

Com este resultado, Stan Wawrinka já sobe, pelo menos, 46 posições no ranking. Após se afastar das quadras em agosto do ano passado por precisar passar por uma cirurgia no joelho, o suíço luta para voltar a ter bom rendimento e tentar reintegrar o top 100. Antes de iniciar o torneio, ele estava ranqueado como número 195. Seu melhor ranking foi em janeiro de 2014 quando alcançou a terceira posição.

Na próxima rodada enfrentará o espanhol #1 Rafael Nadal, que, por sua vez, venceu em sets diretos o francês #55 Benoit Paire. O tenista suíço já enfrentou o líder do ranking 19 vezes e venceu apenas três. Todas as 16 vitórias de Nadal neste confronto direto foram em sets diretos.