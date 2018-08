Agressivo, Khachanov passa fácil por Haase e alcança sua primeira semi de Masters 1000

O ace que o #38 Karen Khachanov conseguiu para fechar a partida contra o #39 Robin Haase resumiu o domínio na vitória do russo no primeiro confronto entre os tenistas. Em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/1 e em apenas 56 minutos, Khachanov garantiu vaga na semifinal do Masters 1000 de Toronto. Com este resultado, o tenista russo já garantiu, pelo menos, a 25ª posição do ranking, a melhor que já alcançou em sua carreira e a primeira vez em que jogará a semifinal de um torneio deste porte.

Khachanov precisou de duas quebras de serviço e 30 minutos para vencer o primeiro set por 6/3. Mais agressivo do que seu adversário, disparou 11 bolas vencedoras, contra apenas duas de Haase e cometeu 13 erros não forçados, contra 14 dp holandês. Apesar de ambos tenistas terem vencido a mesma quantidade de pontos com o primeiro saque, Haase alcançou apenas 33% dos pontos vencidos com o segundo serviço e não ameaçou o saque de seu oponente em nenhum momento durante a primeira parcial.

Na segunda série, Haase passou por dificuldades com seu saque novamente, vencendo apenas 44% com o primeiro e 38% com o segundo serviço. O russo, por sua vez, foi muito agressivo vencendo 100% dos pontos com o primeiro saque e disparando dez bolas vencedoras. Durante a partida, Khachanov conseguiu devolver o expressivo percentual de 81% enquanto seu adversário sacava. Mais uma vez não teve seu serviço ameaçado e, com duas quebras, fechou o set em 6/1 e liquidou assim a partida.

Karen Khachanov terá como adversário na penúltima rodada do torneio canadense o vencedor do duelo entre o líder do ranking Rafael Nadal e o cabeça de chave número seis, Marin Cilic. O russo nunca venceu uma partida contra o tenista hispânico em três confrontos, onde não conseguiu arrancar nem um set do número um. Caso enfrente o tenista croata, este confronto será marcado como o primeiro duelo entre os dois jogadores.