De virada e salvando match point, Tsitsipas derruba Anderson e está na final de Toronto

O jovem grego de 19 anos, Stefanos Tsitsipas, é o primeiro finalista classificado do Masters 1000 de Toronto após vencer o tenista sul-africano #6 Kevin Anderson com parciais 6(4)/7, 6/4 e 7/6(7) em 2h51. Este jogo foi o segundo confronto entre os dois com a segunda vitória do grega de virada - a primeira tinha sido no ATP 250 de Estoril.

O jovem grego é o jogador mais novo a vencer quatro tenistas top 10 - Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev e Kevin Anderson - em um mesmo torneio desde 1990 – quando a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) começou a fazer a organização dos principais torneios mundiais da modalidade. Tsitsipas iniciou o ano como número 91 do ranking e, na próxima atualização do ranking, que será feita na próxima segunda-feira (13), garantirá seu nome no top 20.

A primeira série iniciou muito equilibrada com nenhum dos dois tenistas ameaçando o serviço de seu adversário e encaminhou assim para o game decisivo. Garantindo um mini break logo no início do tie break, Tsitsipas abriu a vantagem de 4-1. Sem se deixar pela desvantagem, o sul africano correu atrás do prejuízo e, vencendo seis pontos seguidos, venceu o set por 7/6 (4) em 52 minutos. Anderson disparou um total de 16 bolas vencedoras e cometeu 13 erros não forçados contra 14 e 10 respectivamente.

Administrando a única quebra da segunda parcial, Tsitsipas não teve dificuldades para fechar em 6/4, em 45 minutos, para empatar o jogo em um set a um. O jovem grego garantiu 81% dos pontos ganhos com o primeiro e 69% dos pontos com o segundo serviço. Anderson teve duas oportunidades de quebrar o serviço de seu adversário, mas não aproveitou nenhuma delas.

O último set não teve nenhuma quebra e levou a decisão da partida para o tie break. No game decisivo, os quatro primeiros pontos foram de mini break. Com mais um, Tsitsipas conseguiu abrir 6-4 e teve sua primeira oportunidade de match point. Para azar do jovem tenista, com uma dupla falta ele desperdiçou a primeira chance e viu seu adversário virar o game decisivo: 7-6.

Sacando nas duas bolas seguintes, o grego confirmou seus dois pontos de saque alcançando novamente o match point e, com erro do tenista sul africano, finalizou o tie break em 9/7, venceu a partida e garantiu sua vaga na final de um Masters 1000 pela primeira vez em sua carreira.

Fourth top 10 win this week.



Na decisão da Rogers Cup, que ocorrerá no dia de seu aniversário, o grego enfrentará o vencedor entre o russo #38 Karen Khachanov, que fará sua estreia em semifinal de Masters 1000, e o líder do ranking, Rafael Nadal, que busca vencer o torneio pela quarta vez em sua carreira. A decisão está marcada para domingo (12), às 17h.