Nishikori vence atual campeão Gojowczyk e avança às quartas em Metz

O bom momento de Kei Nishikori segue em quadras. Nessa quarta-feira (19), o Japonês atual 12° do mundo, venceu o alemão #45 Peter Gojowczyk, atual campeão do ATP 250 de Metz, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3 e alcançou às quartas da competição.

Com a vitória, o japonês que recentemente disputou às semifinais do US Open, segue em busca de uma vaga entre os oito primeiros do ranking para disputar o ATP World Tour Finals.

Apesar de Gojowczyk ter tido um aproveitamento maior que Nishikori no primeiro serviço, acertando 58% contra 56% do japonês, e tendo conseguido encaixar oito aces contra cinco do adversário, não conseguiu ser páreo no segundo set.

Após perder no tie break do primeiro, o alemão cedeu duas chances de quebra para o rival que não vacilou e emplacou duas quebras seguidas, fechando o segundo set e, 6/3 e o jogo após 1h33 de partida.

Agora Nishikori aguarda nas quartas o vencedor do jogo entre o entre o francês Ugo Humbert e o georgiano Nikoloz Basilashvili. O atleta do Japão tenta acabar com um jejum de títulos que já dura dois anos, desde fevereiro de 2016 quando venceu o torneio de Memphis, nos EUA, o 12° do ranking da ATP não ergue uma taça.

Um dos principais adversários em busca do título será o francês Richard Gasquet que venceu nas oitavas o compatriota Constant Lestienne por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2 e segue em busca da inédita conquista.