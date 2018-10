Svitolina vira para cima de Stephens conquista título do WTA Fials pela primeira vez

Pela primeira vez desde Serena Williams em 2013, uma tenista conquista o WTA Finals sem perder nenhuma partida. A #7 Elina Svitolina, em três sets, triunfou sobre a americana #6 Sloane Stephens, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/2, em 2h23 de partida, pela final de Singapura neste domingo (28).

Essa foi apenas a segunda aparição da ucraniana no Finals. Em 2017, ela fez sua estreia no torneio caindo na rodada de grupos, abandonando o torneio com apenas uma vitória, sobre Simona Halep. Stephens, por outro lado, fez em 2018 sua estreia em Singapura, já deixando o torneio com um histórico de 4-1.

Com o resultado, Svitolina melhora ainda mais a sua absurda marca em finais de WTA, vencendo 13 de 15 disputadas, perdendo apenas New Haven (2016) e Zhuhai (2016). Em 2018, foram quatro finais, todas vencidas em dois sets, com exceção de Singapura. Já a americana fez sua quarta final na atual temporada, tendo sua terceira derrota - Roland Garros, Canadá e Singapura -, com a única vitória vindo no WTA de Miami. Além disso, a ucraniana torna-se a quarta jogadora consecutiva a vencer o WTA Finals sem um Slam na carreira.

Foi a consistência de Svitolina a responsável pela sua vitória contra Stephens. A europeia iniciou a partida com quatro winners e 12 erros não forçados no primeiro set. A partir daí, ela reduziu consideravelmente a taxa de erros, permitindo que a americana fosse mais agressiva, o que a levou a inúmeros erros. Ao fim da partida, Stephens cometeu 45 erros não-forçados (contra 28 de Svitolina) e 23 winners (contra 19 de sua adversária). As duas tiveram 12 break points cada, mas a ucraniana aproveitou seis, enquanto a campeã do US Open 2017, apenas três.

.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!



Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals

— WTA (@WTA) 28 de outubro de 2018

No ranking, Svitolina voltará ao top 5 após ter caído para a sétima posição devido ao mau desempenho na gira asiática, ficando na quarta colocação, a pouco mais de 200 pontos de Wozniacki, atual #3 do mundo. Stephens, mesmo com o bom resultado, não ganhará posições, se mantendo em sexto na WTA. Para as duas tenistas, a temporada está encerrada.