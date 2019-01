Tsonga vence De Minaur e se garante na semifinal do ATP de Brisbane

Após perder sete meses da temporada passada devido a uma cirurgia no joelho esquerdo, o #255 Jo-Wilfried Tsonga está de volta à disputa de uma semifinal. O francês venceu a promessa australiana, o #31 Alex de Minaur, em sets diretos com parciais de 6/4 e 7/6(2), em 1h46, em partida válida pelas quartas de final do ATP 250 de Brisbane.

Após o jogo, Tsonga comentou que jogou uma boa partida. “Eu esperava que fosse algo assim porque eu já o (de Minaur) vi jogar algumas vezes. Ele é um jogador muito bom”, acrescentou no final que está muito feliz pela forma que jogou e que espera jogar ainda melhor na próxima rodada. De Minaur, de apenas 19 anos, já está na 31ª posição do ranking e, na temporada passada, o australiano venceu prêmio de melhor jovem do ano.

Uma quebra de vantagem no primeiro set foi suficiente para Tsonga sair na frente e vencer a primeira parcial por 6/4, em 42 minutos. A segunda série foi mais equilibrada e decidida no tie break. No game decisivo, de Minaur conseguiu garantir apenas um ponto em seu serviço e um mini break no saque do francês. Com facilidade, Tsonga saiu de 1-2, venceu seis pontos seguidos, ganhou o game de desempate por 7-2 e liquidou assim a partida em 1h46.

Com este resultado, o tenista francês se garantiu na semifinal do Brisbane International para enfrentar o russo #16 Daniil Medvedev, que venceu o #18 Milos Raonic de virada com parciais de 6(2)/7, 6/3 e 6/4.

O tenista francês busca garantir vaga em uma final de torneio pela 29ª vez em sua carreira – em que possui o repertório de 16 vitórias e 12 derrotas. Do outro lado da chave se encontram seu compatriota Jeremy Chardy e o tenista japonês Kei Nishikori.