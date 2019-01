Desgastado fisicamente, Thiem abandona partida contra Popyrin

Mais um top 10 está eliminado no Australian Open. Nessa quinta-feira (17), a vítima da vez foi o austríaco #8 Dominic Thiem, que abandonou a partida contra o jovem australiano de 19 anos, #149 Alexei Popyrin, que vencia por 2 sets a 0, quando Thiem desistiu, fechando com parciais de 7/5, 6/4 e 2/0, em 1h44 de jogo.

O primeiro set foi muito disputado. Popyrin não se intimidou em nenhum momento com Thiem e acabou conquistando a quebra justo no 12° game, assim fechando a primeira parcial em 7/5 e pulando na frente do placar.

O jovem australiano seguiu com seu ritmo sem deixar cair, e mais uma vez deu trabalho para o austríaco. Quase numa repetição do primeiro set, mais uma vez a quebra veio no último game, fechando em 6/4 e botando dois sets a zero na frente do adversário.

Na terceira parcial, Thiem pediu atendimento médico, e após já estar perdendo por 2/0, decidiu abandonar a partida por não ter mais condições físicas de seguir em quadra.

Após a partida o austríaco comentou em poucas palavras sobre o que aconteceu na partida. “Vou voltar para casa e perceber o que se passa comigo”, concluiu.

Agora na próxima rodada o adversário de Alexei Popyrin será o francês #30 Lucas Pouille, que venceu o alemão #70 Maximilian Marterer por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (8), 7/6 (8), 5/7 e 6/4.