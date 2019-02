Yastremska vence Muguruza mais uma vez e segue às semifinais em Hua Hin

Principal nome na disputa do estreante WTA de Hua Hin, na Tailândia, a #15 Garbiñe Muguruza encerrou sua participação no torneio com uma dura derrota nas quartas de final. A ex-número um do mundo perdeu por 7/6(5) e 6/1 para a ucraniana de 18 anos, a #47 Dayana Yastremska, em 1h40 de partida nesta sexta-feira (1º).

Esta já foi a segunda vitória de Yastremska sobre Muguruza no circuito. No fim do ano passado, a jovem ucraniana já havia superado a espanhola em Luxemburgo. Atualmente com o melhor ranking da carreira, Yastremska já tem um título conquistado em Hong Kong e tenta alcançar sua segunda final.

Por sua vez, Muguruza está há quase um ano sem disputar uma final. A mais recente aconteceu em abril do ano passado, quando ela foi campeã em Monterrey. Neste início de temporada, a espanhola de 25 anos desistiu nas oitavas de final em Sydney e caiu na quarta rodada do Australian Open.

Durante a partida desta sexta-feira (1º), Yastremska liderou a contagem de winners por incríveis 27 a cinco e cometeu apenas dois erros a mais, 31 contra 29 da espanhola. A ucraniana conseguiu cinco quebras de serviço e permitiu apenas duas à ex-líder do ranking mundial.

Com mais de uma hora de duração, o primeiro set foi o mais equilibrado. Muguruza esteve por duas vezes com uma quebra de vantagem, mas não sustentou a liderança. Já nos momentos decisivos, a espanhola salvou dois set points quando perdia por 6/5 e outros quatro set points durante o tiebreak, mas não evitou a perda do set na sétima oportunidade.

O segundo set foi em via de mão-única. Muguruza fez apenas oito dos 21 pontos jogados com o próprio saque e confirmou somente um dos quatro games de serviço na parcial. Por sua vez, Yastremska até chegou a salvar dois break points, mas pôde manter o saque até o fim.

Yastremska enfrenta nas semifinais do Toyota Thailand Open a #98 Magda Linette, que passou nas quartas pela #60 Yafan Wang, em sets diretos, parciais de 6/2 e 6/3.

Do outro lado da chave, a australiana #49 Ajla Tomljanovic marcou 6/1 e 6/3 contra a chinesa #42 Saisai Zheng. Tomljanovic enfrenta nas semifinais a eslovena #74 Tamara Zidansek, que venceu a suíça #106 Viktorija Golubic por 4/6, 6/1 e 6/2.