Pliskova confirma retrospecto contra Muguruza e avança no Australian Open

Uma das cinco concorrentes ao posto de número 1 do mundo ainda vivas neste Australian Open, a tcheca #8 Karolina Pliskova se manteve na disputa ao derrubar, nesta segunda-feira (21), a espanhola #18 Garbiñe Muguruza por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, garantindo um lugar nas quartas de final do torneio. Pliskova precisou de somente 59 minutos para fechar a partida. A tcheca lidera o confronto direto contra a ex-número um por oito a dois.

Entre as que ainda sonham em sair de Melbourne no posto mais alto da WTA, Pliskova é a que precisa remar mais, já que todas as outras estão melhor colocadas que ela. Além de Halep, que susteta esta primeira posição, completam a lista das concorrentes a japonesa Naomi Osaka, a tcheca Petra Kvitova e a ucraniana Elina Svitolina.

Pliskova não teve moleza no começo da partida com Muguruza e inclusive saiu atrás no set inicial, levando a primeira quebra do jogo. Só que depois de abrir 2/1 e saque, a espanhola empacou no placar, perdeu o serviço duas vezes e venceu apenas mais um game na parcial, sendo superada por 6/3 pela rival tcheca.

A espanhola continuou sem conseguir se encontrar no segundo set e novamente ofereceu menos resistência do que o esperado. Uma quebra logo no primeiro set deixou Pliskova cada vez mais perto da vitória. A vaga nas quartas se confirmou com ela superando o serviço de Muguruza ainda mais duas vezes antes de fechar.

Gastando apenas 59 minutos para derrubar a atual 18 do mundo, Pliskova mostrou grande precisão, cometendo apenas três erros não forçados e anotando 23 bolas vencedoras. Além disso, ela venceu 57% dos pontos nas devoluções e 81% com os saques. Do outro lado, Muguruza jogou 20 bolas fora em erros não forçados, que não compensaram os 15 winners.

Nas quartas de final, Pliskova terá pela frente outra ex-número um: a #16 Serena Williams, que derrubou a #1 Simona Halep em três sets, parciais de 6/1, 4/6 e 6/4. Williams lidera o confronto direto por dois a um.