Jogando em alto nível, Monfils supera Tsitsipas e vai às semis em Sófia 

Nesta sexta-feira (8), o #33 Gael Monfils deu ao público presente no ATP 250 de Sófia uma aula de tênis. Jogando em grande nível, o francês lembrou os velhos tempos ao bater o grego #12 Stefanos Tsitsipas, cabeça número um do torneio, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6(5), em 1h30 de partida.

Monfils já começou o jogo se impondo. Com uma quebra logo no primeiro game, abriu 2/0 e largou na frente. Sacando com firmeza, o francês não foi incomodado durante a parcial e, com outro break no nono game, fechou o set em 6/3.

Precisando reagir, Tsitsipas voltou melhor para o segundo set, mas seguia sem conseguir qualquer chance de quebra. Depois de doze games bem disputados, a decisão foi para o tiebreak.

O game desempate não foi diferente. Os tenistas continuaram sólidos, especialmente com o primeiro serviço, e todos os pontos eram equilibrados. No final, Monfils conquistou dois mini break seguidos, chegou ao match point com 6/5 no placar e, subindo à rede, selou a vitória por 7/6 (7-5).

Na semifinal do Sofia Open, o francês terá pela frente o russo #16 Daniil Medvedev, que bateu o eslovaco #38 Martin Klizan em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/1.