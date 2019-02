Monfils supera Goffin em grande jogo na primeira rodada do ATP 500 de Roterdã

O francês #33 Gael Monfils jogou demais e superou no melhor jogo do dia o belga #21 David Goffin, oitavo favorito na chave do ATP 500 de Roterdã, na Holanda. O tenista francês sentiu a região do punho esquerdo, mas manteve-se em quadra e garantiu a vitória nesta terça-feira (12). Monfils fechou a partida em 1h48, parciais de 7/6(5) e 7/5.



Em um jogo marcado por pontos bonitos e muitos disputados, Monfils chegou reclamar de uma lesão no punho e durante o fim do primeiro set e o início do segundo, precisou bater seu backhand, tradicionalmente de duas mãos, apenas com uma mão.

Tanto sacrifício e luta nos pontos, levaram Monfils e Goffin a uma batalha de quase duas horas, com placar favorável ao francês, que disparou 12 aces, contra dois do belga. O cabeça de chave número oito venceu 73% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 70% de aproveitamento do francês, que cometeu as três duplas faltas da partida.



Na próxima rodada do Rotterdam Open, Monfils encara o italiano #41 Andreas Seppi, que vem de vitória contra o alemão #61 Peter Gojowzyck. Monfils e Seppi se enfrentaram cinco vezes no circuito profissional, com três vitórias do francês.