Nishikori atropela Fucsovics e enfrenta Wawrinka nas semis em Roterdã

Principal cabeça de chave do ATP 500 de Roterdã, o #7 Kei Nishikori confirmou o favoritismo nesta sexta-feira (15) e garantiu seu lugar na semifinal do torneio holandês em quadras duras e cobertas. O número 7 do mundo precisou de apenas 1h18 para vencer o húngaro #38 Martón Fucsovics por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/2.

Nishikori liderou a contagem de winners por 22 a nove e terminou a partida com 18 erros não-forçados, um a mais que seu adversário. O japonês de 29 anos conquistou cinco quebras de serviço na partida e perdeu apenas dois games de saque nesta sexta-feira.

Com 11 vitórias e apenas uma derrota em 2019, Nishikori tem o melhor início de temporada de sua carreira. Vencedor de 12 torneios da ATP, o japonês já conquistou um título logo na primeira semana do ano em Brisbane e vai em busca de sua 27ª final na elite do circuito.

A campanha até a semifinal rende 180 pontos a Nishikori, que precisa descartar 90 pontos do terceiro melhor resultado em ATP 500, que foram as quartas de final de Washington do ano passado. Com isso, o japonês começa a somar pontos a partir da vitória contra Fucsovics e ultrapassa Roger Federer (campeão do torneio em 2018) para assumir o sexto lugar no ranking. A melhor marca de sua carreira foi o quarto lugar, alcançado em março de 2015.

Nishikori enfrenta neste sábado (16), pelas semis do Rotterdam Open, o campeão de 2015, o #68 Stan Wawrinka, que passou nas quartas pelo #25 Denis Shapovalov. O histórico do confronto é ligeiramente favorável ao suíço de 33 anos, que venceu cinco jogos e perdeu quatro diante do japonês.