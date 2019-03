Irmãos Zverev superam Krajicek/Sitak em Acapulco e conquistam segundo título juntos

Superado por Nick Kyrgios na final de simples do ATP 500 de Acapulco, Alexander Zverev saiu do México com o troféu do torneio de duplas ao lado do irmão Mischa Zverev. A parceria alemã conquistou o título ao vencer a final contra a dupla cabeça de chave número quatro, formada pelo norte-americano Austin Krajicek e o neozelandês Artem Sitak por 2/6, 7/6(4) e 10-5, em 1h30 de partida, na madrugada deste domingo (3).

Este é o segundo título que os irmãos Zverev conquistam juntos. O primeiro havia acontecido há pouco mais de dois anos, nas quadras duras e cobertas de Montpellier, na França. Eles também já haviam disputado outras cinco finais de ATP, sendo duas em Halle, uma na Basileia, uma em Munique e mais uma em Montpellier.

Aos 21 anos e número três do mundo em simples, Alexander Zverev tem apenas os dois títulos ao lado do irmão nas competições de duplas. Individualmente, ele já venceu dez torneios, com destaque para o ATP Finals do ano passado e mais três Masters 1000. Já Mischa Zverev está com 31 anos, tem um ATP em simples e comemorou seu quarto título de duplas na carreira.