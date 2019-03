Serena vence jogaço contra Azarenka em Indian Wells e avança para enfrentar Muguruza

No duelo mais esperado da segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells, #10 Serena Williams e #48 Victoria Azarenka protagonizaram um grande jogo. Estrando no torneio, a americana acabou levando a melhor por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/3, em 2h08, nesta sexta-feira (8). Foi o primeiro encontro entre as ex-número um do mundo desde o nascimento de seus filhos.

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio entre as duas jogadoras. Ambas tiveram dificuldades em confirmar seus serviços e houve uma troca mútua de quebras, com sete ao total. Melhor para Serena, que foi mais eficiente, e fechou o set em 7/5, apesar de Azarenka ter tido vantagem duas vezes.

No segundo set, Serena Williams foi categórica. Conhecida por suas bolas fortes e rápidas no fundo de quadra, a número 10 do mundo, conseguiu frear o ímpeto de Azarenka e, além de aproveitar bem seu primeiro serviço, conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes e fechou o set em 6/3, e o jogo em 2 sets a 0.

O próximo desafio de Serena no BNP Paribas Open será contra outra ex-número um do mundo, a espanhola #20 Garbiñe Muguruza, que passou pela #199 Lauren Davis na segunda rodada. A reedição da final de Roland Garros 2016 está prevista para ocorrer neste domingo (10), com horário a ser definido.