Imparável: Andreescu supera Wang, vence 25ª partida no ano e está nas quartas em Indian Wells

Em um excelente início de temporada, a #60 Bianca Andreescu conseguiu mais um resultado expressivo e garantiu vaga nas quartas de final do WTA Premier de Indian Wells. A jovem canadense de 18 anos avançou na competição ao vencer nesta terça-feira (12) a chinesa #18 Qiang Wang por 7/5 e 6/2, em 1h28 de partida.

A campanha rende 215 pontos a Andreescu, que chegou a Indian Wells como número 60 do mundo e debutará no top 50. Ela começou a temporada na 152ª posição do ranking e acumula 25 vitórias e apenas três derrotas para saltar mais de cem posições.

Logo em janeiro, Andreescu foi do quali até a final em Auckland, torneio em que derrotou Caroline Wozniacki e Venus Williams. Ela também furou o quali e venceu um jogo na chave principal do Australian Open, foi campeã de um torneio da série 125k em Newport Beach, venceu dois jogos pela Fed Cup, foi semifinalista em Acapulco e chegou às quartas em Indian Wells.

Convidada para a disputa em Indian Wells, já que ainda não estava tão bem no ranking quando foi divulgada a lista de inscritas, a promissora atleta canadense está a uma vitória de igualar as campanhas de Martina Hingis (2006) e Serena Williams (2015), que foram semifinalistas na competição em anos que receberam convites dos organizadores do evento. Se vencer mais uma, a jovem jogadora ficará muito perto de entrar no grupo das 30 melhores jogadoras do mundo.

Antes de chegar ao duelo com Wang, Andreescu já passou pela romena Irina Begu, pela eslovaca Dominika Cibulkova (cabeça 32) e pela suíça Stefanie Voegele.

A canadense terá nas quartas de final do BNP Paribas Open um confronto inédito contra a espanhola #20 Garbiñe Muguruza, que derrotou a holandesa #7 Kiki Bertens por 5/7, 6/1 e 6/4, em 2h25.