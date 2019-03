Svitolina sobrevive e elimina Barty em jogo mais longo da temporada da WTA

A #6 Elina Svitolina e a #12 Ashleigh Barty confirmaram as expectativas e fizeram um jogaço nas oitavas do WTA Premier Mandatory de Indian Wells. Svitolina venceu a quinta partida em cinco encontros contra Barty em 3h14, com parciais de 7/6(8), 5/7 e 6/4, nesta terça-feira (12). A ucraniana desperdiçou dois match points no segundo set, e esteve uma quebra atrás no terceiro, mas mesmo assim buscou a vitória.

O set de abertura foi o com menos alterações no placar. A primeira quebra só saiu no nono game, a favor de Svitolina, que teve chance de fechar o set na sequência, mas foi quebrada de zero. Barty chegou a vencer nove pontos seguidos, e teve um set point, mas a ucraniana conseguiu forçar um tiebreak.

No game de desempate, Barty chegou a abrir 6-3 e teve quatro set points, mas Svitolina buscou a virada inacreditável, aproveitando também de alguns erros da rival e fechou o set em 7/6(8), em uma hora.

O segundo set já foi muito mais movimentado. Foram 17 break points no total e cinco quebras de saque. A consistência das tenistas foi testada em vários momentos, com a maioria dos pontos sendo decididos em longos ralis. Mais uma vez, Svitolina esteve em posição de sacar para o set, dessa vez em 5/3, mas foi quebrada. Na sequência, a ucraniana teve dois match points no serviço da rival, mas Barty sobreviveu. Mais potente, quebrou a ucraniana logo no game seguinte e, após salvar um break point e desperdiçar cinco set points, finalmente fechou no sexto: 7/5, em 1h13.

O bom momento de Barty continuou no início do segundo set, com uma quebra logo de cara para abrir 2/0. Svitolina chegou a pedir um atendimento médico para um atendimento na perna quando perdia por 2/1, trocou todo o outfit e voltou disposta a lutar. A ucraniana engatou três games seguidos para sacar novamente para um set em 5/3, porém, o roteiro se repetiu, e a australiana subiu o nível para quebrar. Na sequência, a cabeça de chave número 12 salvou mais dois match points no seu serviço, mas não resistiu ao terceiro: 6/4, em 58 minutos.

Nas quartas de final do BNP Paribas Open, já nesta quarta-feira (13), Svitolina enfrenta a #61 Marketa Vondrousova, que passou nas oitavas pela #2 Simona Halep, parciais de 6/2, 3/6 e 6/2.