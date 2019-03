Venus Williams atropela Kasatkina e continua viva em Miami

Pela primeira vez em quatro encontros entre as duas tenistas na carreira, uma partida entre a #43 Venus Williams e a #22 Daria Kasatkina foi decidida em sets diretos. Neste domingo (24), Williams chegou às oitavas de final no Miami Open pela quarta vez nos últimos cinco anos, com uma vitória por 6/3 e 6/1 sobre a cabeça de chave número 14 na terceira rodada. O confronto direto está empatado em dois a dois.

A sete vezes campeã de Grand Slams quebrou o saque da russa oito vezes no jogo, perdendo apenas um game depois de perder por 3/2 no primeiro set. Ambas jogadoras precisaram de tempo para se ajustar o saque ao longo do primeiro set, sendo que o jogo foi aberto com seis quebras seguidas, antes de Williams manter o sue saque pela primeira vez no sétimo game.

Somente a partir daí, a ex-número um do mundo entrou em forma contra sua rival russa, já que ela perdeu apenas dois pontos nos últimos três games do primeiro set e quase engatou os últimos nove games da partida seguidamente.

Kasatkina só voltou ao placar com uma quebra de saque quando Williams servia para um pneu, mas as dificuldades que a atormentaram por uma hora e 15 minutos continuaram no último game, quando ela cedeu o serviço pela sexta e última vez.

Venus Williams enfrenta nas oitavas do Miami Open a #3 Simona Halep, que vem de vitória sofrida contra a lucky loser #93 Polona Hercog.