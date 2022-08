Venus Williams retorna às quadras com derrota de virada para Marino em Washington

Em sua primeira partida de simples em quase um ano, Venus Williams teve bons momentos, mas perdeu de virada para a qualifier #111 Rebecca Marino na primeira rodada do WTA 250 de Washington. A estadunidense de 42 anos foi derrotada com parciais de 4/6, 6/1 e 6/4, em 1h54, nesta segunda-feira (1º).

Marino moves on 🔛



🇨🇦 @beccamarino90 comes from a set down to defeat Williams 4-6, 6-1, 6-4!#CitiOpen pic.twitter.com/DgD0FUNVWy — wta (@WTA) August 2, 2022

Este foi o primeiro confronto entre as duas em 12 anos - o único anterior havia sido no US Open 2010, com vitória de Venus por 2 a 0. A estadunidense havia jogado recentemente duplas mistas em Wimbledon e demonstrou bom ritmo no início.

Aproveitando muitos erros de Marino e demonstrando muita firmeza no saque, Venus passou o primeiro set sem ceder break points e fez 6/4 em 40 minutos. Já no segundo set, a ex-número 1 do mundo viu o nível despencar e acabou sofrendo com muitas duplas faltas - foram cinco nesta parcial, seis na seguinte e 13 no total.

Por outro lado, Marino só perdeu três pontos no serviço em toda a parcial e fez 6/1 em menos de meia hora. Williams voltou com uma outra postura chegou a abrir 4/1 e vinha firme no serviço até o sétimo game, quando voltou a sofrer com duplas faltas e foi quebrada.

Venus teve a chance de devolver a quebra na sequência, mas Marino manteve a concentração e acabou arrancando para vencer cinco games em sequência, garantindo a vitória com 6/4, em 46 minutos. Na saída de quadra, Williams foi aplaudida de pé pela torcida na capital dos Estados Unidos.

O que vem por aí

Nas oitavas de final do Citi Open, Marino encara a vencedora do confronto entre a #49 Clara Tauson e a #68 Andrea Petkovic.