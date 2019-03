Em alto nível, Halep bate Venus Williams pela quarta vez seguida e avança em Miami

Pela quarta vez seguida, a #3 Simona Halep levou a melhor em uma partida contra a #43 Venus Williams. A romena venceu o duelo entre as ex-líderes do ranking por duplo 6/3 para se garantir nas quartas de final do WTA Premier Mandatory de Miami. A rápida partida desta segunda-feira (25) durou apenas 1h12.

Depois de ter perdido os três primeiros duelos que fez contra Venus, ainda nos anos de 2012 e 2013, Halep conseguiu virar o retrospecto com quatro vitórias seguidas. Além disso, a romena de 27 anos sequer perdeu sets nessas partidas e não cedeu mais que seis games em nenhum desses embates.

Terceira colocada no ranking mundial, Halep ainda pode recuperar a liderança. A romena, que já foi a número um do mundo por 64 semanas precisa ser finalista do torneio para ultrapassar Naomi Osaka. Do outro lado da chave, a vice-líder do ranking Petra Kvitova também precisa chegar à final para tomar o lugar da japonesa. Dessa forma, há a chance até de um confronto direto entre Halep e Kvitova valendo o título em Miami e a liderança do ranking.

Por sua vez, Venus corre o risco de perder posições. Tricampeã em Miami nos anos de 1998, 1999 e 2001, a veterana de 38 anos aparece atualmente no 43º lugar do ranking. Ela tinha a missão de defender 215 pontos, já que chegou às quartas de final na edição passada, mas fez apenas 120 pela campanha até as oitavas.

Logo no começo da partida, Halep abriu uma grande vantagem. A romena pressionou bastante nas devoluções de saque e conseguiu duas quebras para abrir 3/0. Venus conseguiu reduzir a diferença ao conseguir uma quebra e salvar três break points antes de confirmar seu primeiro game de serviço na partida. No entanto, Halep não perderia mais pontos no saque até o fim do set e voltaria a quebrar para definir a parcial. Ao fim do set, a terceira do ranking tinha nove a cinco em winners, e apenas nove erros, contra 16 da rival.

Após um início de segundo set com domínio das sacadoras, Halep mais uma vez elevou seu nível de tênis e venceu 12 pontos em 13 possíveis, com direito a nove seguidos, para marcar três games e abrir 4/1. A romena administrava bem a vantagem até o momento de sacar para o jogo.

Depois de salvar o único break point que enfrentou na parcial, Halep acertou um excelente winner de backhand na paralela para chegar ao match point e definiu a partida combinando um ótimo saque aberto com um winner de forehand. A romena liderou nos winners por 21 a 16 e terminou o jogo com 16 erros não-forçados, contra 24 de Venus.

Halep enfrenta nas quartas de final do Miami Open a vencedora do duelo chinês entre a #18 Qiang Wang e a #50 Yafan Wang.