Anderson supera Thompson e alcança quartas de final em Miami

O oitavo cabeça-de-chave da África do Sul, o #7 Kevin Anderson jogando no primeiro torneio desde janeiro, chegou às quartas-de-final do Masters 1000 de Miami nesta terça-feira (26) Anderson venceu o australiano #77 Jordan Thompson por 7/5 e 7/5 para alcançar sua terceira quartas de final em Miami (2011, 2018). O gigante destro perdeu na segunda rodada do Aberto da Austrália e se retirou de quatro torneios por causa de uma lesão no cotovelo direito.

Mas o morador da Flórida joga como se estivesse em casa nesta quinzena. Anderson lutou com Jaume Munar, da Espanha, e com o número um de Portugal, João Sousa, antes de terminar com a melhor performance em ATP Masters 1000 de Thompson.

Anderson, de 32 anos, que nunca chegou às semifinais de Miami, enfrentará o vencedor do confronto entre Roger Federer e Daniil Medvedev. Thompson, número 77 no ranking da ATP, jogava sua primeira aparição em Masters 1000 na quarta rodada.

O nativo de Sydney de 24 anos venceu na sua campanha Cameron Norrie, Karen Khachanov (décimo cabeça-de-chave), e Grigor Dimitrov, (vigésimo quarto cabeça-de-chave), para chegar às oitavas-de-final.

Thompson liderou Anderson por 4/1 no primeiro set, mas Anderson venceu seis dos sete games seguintes. Ele, então, quebrou o décimo primeiro jogo do segundo set antes de servir para a vitória.