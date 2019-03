Barty conquista primeira vitória da carreira em cima de Kvitova para avançar às semis de Miami

A segunda partida de quartas de final do WTA Premier Mandatory de Miami aconteceu em dois períodos. Adiada pela chuva, o confronto entre #2 Petra Kvitova e #11 Ashleigh Barty começou na noite de terça-feira (26) e terminou apenas na madrugada desta quarta-feira (27). Finalizando a sessão no Hard Rock Stadium, quadra principal do torneio, a australiana levou a melhor em cima da tcheca ao vencer por 7/6(6), 3/6 e 6/2, em 2h31.

O terceiro encontro entre as jogadoras na temporada terminou com um desfecho diferente do visto até então: a australiana finalmente conquistou sua vitória. O cenário, entretanto não foi diferente do habitual: sorrisos, sportsmanship e um ótimo exemplo respeito entre duas ótimas profissionais. O momento negativo da partida foi a pequena crise de asma que a tcheca teve em meados do set desempate - nada que a tirasse do jogo, ou que a impedisse de lutar até o último ponto.

Kvitova começou a partida bem e ditando o ritmo, apesar disso, mostrou péssimo comprometimento nos momentos realmente importantes. As quebras aconteceram nos games cinco (a favor da tcheca) e seis (beneficiando a australiana).

Barty chegou a ter set point antes do tiebreak, mas não foi capaz de converter. No game desempate, Kvitova chegou a ter 5-2 de vantagem e então passou a cometer erro atrás de erro; em um piscar de olhos, a australiana virou e fechou com 8-6.

A tcheca disparou 16 winners na parcial e cometeu 24 erros não-forçados, para cinco winners e 12 erros não-forçados de Barty (o que prova o quão mal a tcheca foi nos momentos decisivos). As tchecas empataram em aces: dois, enquanto Kvitova fechou com uma dupla falta pesando em seu jogo e a australiana com cinco.

Na segunda parcial, Kvitova voltou do vestiário com o desejo pela vitória. Em 45 minutos, a tcheca fez 6/3, com direito a 17 winners e apenas nove erros não forçados contra sete de cada de Barty. Petra quebrou nos games dois e seis e sofreu quebra no game cinco. A tcheca disparou dois aces e cometeu uma dupla falta; Barty zerou em ambos os quesitos.

Na parcial de desempate, Barty não demorou para abrir 2/0 de vantagem. A australiana servia quando Kvitova teve uma crise de asma no meio de quadra. A partida não parou, mas assim que o game foi fechado pela australiana, a tcheca foi em sua bolsa para pegar a bombinha.

Kvitova chegou a confirmar e quebrar o serviço da adversária depois disso, mas Barty venceu os três últimos games para tirar o sonho de número um do mundo da tcheca, quedisparou 38 winners e cinco aces durante a partida e cometeu 46 erros não-forçados contabilizados de cinco dupla faltas. A australiana fechou com 18 winners, quatro aces, 24 erros não-forçados e seis dupla faltas.

Kvitova despe-se do torneio com a primeira derrota sofrida pela australiana em cinco encontros que tiveram, sem o número um e sem o título, mas não deixa de ser uma inspiração a todos, inclusive à própria Barty, que não mediu palavras para elogiar a tcheca na entrevista pós jogo. Vale lembrar que a tcheca entrou em quadra com a notícia de que seu agressor - o que lhe feriu a mão dominante no fim de 2016 em uma tentativa de assalto - foi finalmente sentenciado, com 8 anos de prisão.

A situação de Barty é mais agradável: além de seguir para a semifinal do Miami Open, onde enfrenta a estoniana #19 Anett Kontaveit (que venceu a taiwanesa #27 Su-Wei Hsieh em três sets), a jovem também segue viva em dupla, onde faz parceria com a mamãe Victoria Azarenka. Junta da bielorrussa, Barty busca uma vaga para mais uma semifinal, a de dupla, mas para isso precisa passar por Darija Jurak e Raluca Olaru.