Irmãos Bryan batem Koolhof/Tsitsipas e conquistam sexto título em Miami

Maior dupla da história, os irmãos Bob Bryan e Mike Bryan estão de volta aos grandes títulos. Depois de um longo período de incertezas em função da cirurgia no quadril de Bob, eles se juntaram novamente em janeiro, ganharam o ATP 250 de Delray Beach pouco depois e neste sábado conseguiram defender o título do ano passado no Masters 1000 de Miami neste sábado (30).

Para atingir um histórico sexto troféu no torneio, agora de sede nova, os gêmeos de 40 anos sobreviveram a quatro match points diante de Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot na semifinal de sexta-feira e neste sábado tiveram uma partida de grande equilíbrio e exigência diante do grego Stefanos Tsitsipas e o holandês Wesley Koolhof, com parciais de 7/5 e 7/6(6).

Os norte-americanos perderam muitas chances de quebra ao longo de todo o primeiro set, até por fim concretizar a vantagem no 11º game. As oportunidades se dividiram mais na outra série, com cada dupla salvando quatro break points. O tiebreak foi emocionante. A dupla do grego abriu 6-3 e depois teve um quarto set point sem sucesso e salvou um match point antes de enfim caírem.

Esta foi a 118ª conquista da parceria de maior sucesso na história do tênis. O canhoto Mike tem cinco a mais, principalmente pela boa campanha no ano passado ao lado de Jack Sock, quando ganhou Wimbledon e o US Open, retornando à liderança do ranking.

Bob Bryan garante que o quadril não o incomoda mais. "Não sinto deslocamento, a prótese de metal deu muita firmeza. Estou jogando melhor a cada partida e acho que ainda posso progredir. Mas não esperava termos atingido este nível tão cedo".